Βρετανία: Οι νέες θέσεις μετά τον ανασχηματισμό που πραγματοποίησε ο Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ προχώρησε σε έναν ευρύ ανασχηματισμό στον απόηχο της παραίτησης της αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ, λόγω οικονομικού σκανδάλου.

Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησής του προχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής 05.09.2025 ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, με την Ιβέτ Κούπερ να αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών, αντικαθιστώντας στη θέση αυτήν τον Ντέιβιντ Λάμι.

Ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας αναλαμβάνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης.

Υπουργός Εσωτερικών, στη θέση της Ιβέτ Κούπερ, διορίστηκε η Σαμπάνα Μαχμούντ, ενώ ο Στιβ Ριντ αναλαμβάνει το υπουργείο Στέγασης, ο Πατ Μακφάντεν το υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων, η Έμμα Ρέινολντς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Γεωργίας και η Λιζ Κένταλ το υπουργείο Επιστημών.

Ο Πίτερ Κάιλ διορίστηκε υπουργός Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου και ο Ντάγκλας Αλεξάντερ υπουργός Σκωτίας.

Ο Ντάρεν Τζόουνς θα είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων ενώ ο Τζόναθαν Ρέινολντς αναλαμβάνει υπεύθυνος της κομματικής πειθαρχίας (chief whip).

Αφορμή για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, περίπου έναν χρόνο αφού ανέλαβε τα καθήκοντά της, στάθηκε η παραίτηση της αντιπροέδρου Άντζελα Ρέινερ επειδή δεν κατέβαλε τον σωστό φόρο για την αγορά ενός σπιτιού.