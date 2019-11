Βρετανία: Σύμπραξη τριών κομμάτων κατά του Brexit στις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου

Τρία μικρά κόμματα στη Βρετανία ανακοίνωσαν σήμερα τη συνεργασία τους ενόψει των εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου, ούτως ώστε να εκλέξουν στη Βουλή των Κοινοτήτων περισσότερους βουλευτές που τάσσονται υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, που έχουν ταχθεί ξεκάθαρα κατά του Brexit, θα συνεργαστούν με τους Πράσινους και το ουαλικό εθνικιστικό κόμμα “Πλάιντ Κάμρι” για να διεκδικήσουν περίπου 60 από τις 650 έδρες του κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι θα κατεβάσουν κοινό υποψήφιο τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογικές περιφέρειες στη Βρετανία.

“Είμαι ενθουσιασμένη που καταφέραμε να ανακοινώσουμε αυτή τη συμφωνία ώστε να εξασφαλίσουμε όσους περισσότερους βουλευτές (υπέρ της παραμονής) μπορούμε”, ανέφερε στο Twitter η ηγέτιδα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Τζο Σουίνσον. “Το λαμπρό μέλλον μας οικοδομείται με τη συνεργασία, ώστε ενωμένοι να παραμείνει η Βρετανία στην ΕΕ”, πρόσθεσε.

I am delighted that we’ve been able to announce this arrangement to make sure we get as many pro-Remain MPs as possible. Our brighter future is built by working together so we can #UniteToRemain https://t.co/NiYbxMM9vd

— Jo Swinson (@joswinson) November 7, 2019