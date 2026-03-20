Βρετανία: Συντετριμμένος ο πατέρας της 18χρονης Juliette – «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε λιγότερο από 12 ώρες»

Ο πατέρας μιας 18χρονης μαθήτριας που πέθανε μετά από έξαρση μηνιγγίτιδας στο Κεντ στη Βρετανία περιγράφει πώς η κατάσταση της κόρης του χειροτέρευσε μέσα σε λίγες ώρες μετά τη μόλυνση. Στα 27 ανέρχονται τα κρούσματα μηνιγγίτιδας ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση εμβολιασμού.

Η Juliette Kenny πέθανε το Σάββατο 14 Μαρτίου, μόλις μία μέρα αφού παρουσίασε τα πρώτα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας, που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές πόλεις του Κεντ και του Λονδίνου. Η μαθήτρια λυκείου ήταν «υγιής, δυνατή και ενεργητική» πριν από τον θάνατό της.

Ο πατέρας της, Michael Kenny, κατάλαβε για πρώτη φορά ότι η κόρη του ήταν άρρωστη τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 13 Μαρτίου.

«Το πρωί της Παρασκευής την πήγαμε στο τοπικό επείγον ιατρείο, καθώς εμφανίστηκε αλλαγή στο χρώμα των μάγουλών της», δήλωσε ο Kenny.

Η έφηβη δεν παρουσίαζε άλλα συμπτώματα εκείνη τη στιγμή και της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά πριν μεταφερθεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με ασθενοφόρο.

«Η Juliette πάλεψε γενναία για ώρες, αλλά παρά τη φανταστική υποστήριξη των νοσοκομειακών γιατρών του NHS, η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε λιγότερο από 12 ώρες», πρόσθεσε ο πατέρας . «Ήμασταν δίπλα της μέχρι το τέλος, και οι τελευταίοι ήχοι που άκουσε ήταν οι φωνές των ανθρώπων που την αγαπούσαν, λέγοντάς της πόσο πολύτιμη και αγαπητή ήταν».

Ο πατέρας περιέγραψε την κόρη του ως ένα παιδί με «θετική ενέργεια», προσθέτοντας ότι η «καταστροφή» από τον θάνατό της είναι «απέραντη» και κάτι που «καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να βιώσει». «Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να βιώσει αυτόν τον πόνο και την τραγωδία» συνεχίζει.

«Είμαστε απίστευτα υπερήφανοι γονείς για δύο υπέροχες κόρες. Η Juliette ήταν μια δύναμη σε αυτόν τον κόσμο. Με την υπέροχα θετική ενέργειά της, διέδιδε χαρά, αγάπη και διασκέδαση σε όσους την περιβάλλουν και συνεχίζει να το κάνει ακόμα και τώρα. Η απώλειά της για εμάς, την οικογένεια και τους φίλους της είναι ανυπολόγιστη. Το να μοιραζόμαστε ιστορίες για την ενσυναίσθηση, τη ζεστασιά και τη χαρά που δημιουργούσε βοηθά την οικογένεια και τους φίλους να αντεπεξέλθουν αυτή τη στιγμή. Η ενέργειά της συνεχίζει να δίνει δύναμη σε όσους την αγαπούν».

«Δεν μπορώ να πω τίποτα χωρίς να κλάψω. Όλοι λαμβάνουμε αντιβιοτικά γιατί ήμασταν στο νοσοκομείο μαζί της όταν πέθανε» λέει συντετριμμένη η γιαγιά της.