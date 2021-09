Προβληματισμός επικρατεί στην Βρετανία σχετικά με το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης του Mπόρις Τζόνσον για την διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα αυξάνονται. Εντός της εβδομάδας, πιθανότητα την Τρίτη, ο Βρετανός πρωθυπουργός – όπως αναφέρει ο βρετανικός Τύπος – αναμένεται να ξεκαθαρίσει ότι είναι αντίθετος σε ένα νέο lockdown.

Κυβερνητικά στελέχη και επιστήμονες – όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail – σημειώνουν ότι η Βρετανία θα πρέπει να μάθει να ζει με τον κορονοϊό. Όπλα στην καθημερινότητα των πολιτών θα αποτελέσουν τα εμβόλια, τα τεστ, η συστηματική παρακολούθηση των κρουσμάτων και των μεταλλάξεων, καθώς και οι νέες θεραπείες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σ’ αυτό πλαίσιο θα κυμανθούν και οι ανακοινώσεις του Μπόρις Τζόνσον για τον «χειμερινό οδικό χάρτη» της πανδημίας, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι αντίθετος σε ένα νέο lockdown.

Σημειώνεται ότι από τα τέλη Σεπτεμβρίου στην Βρετανία – όπως είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση Τζόνσον – όλοι οι πολίτες κατά την είσοδο τους σε νυχτερινά κλαμπ και σε εκδηλώσεις με μεγάλα πλήθη θα έπρεπε να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ωστόσο, ο Βρετανός υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ δήλωσε την Κυριακή στην τηλεόραση του BBC ότι η απόφαση έχει ανακληθεί. «Δεν πρέπει να κάνουμε πράγματα απλά και μόνο για να τα κάνουμε. Το κοιτάξαμε προσεκτικά και ενώ πρέπει να το κρατήσουμε ως εφεδρικό πιθανό μέτρο, χαίρομαι να πω ότι δε θα προχωρήσουμε με τα σχέδια για πιστοποιητικά εμβολιασμού», σημείωσε.

Το εν λόγω μέτρο είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες κλαμπ αλλά και από βουλευτές του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος. Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο BBC, αρνήθηκε ότι η αναστροφή της κυβέρνησης οφείλεται σε εσωκομματικές πιέσεις, παρά το γεγονός ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα ο υφυπουργός Υγείας δήλωσε πως τα τέλη Σεπτεμβρίου είναι η σωστή χρονική στιγμή για την εφαρμογή του μέτρου.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Σάτζιντ Τζάβιντ, πιστοποιητικά εμβολιασμού δε χρειάζονται, διότι έχει χτιστεί ένα «τείχος άμυνας» με τα εμβόλια. Επίσης, υπάρχουν τα τεστ, η παρακολούθηση των κρουσμάτων και οι νέες θεραπείες.

Αλλαγές όμως θα υπάρξουν, όπως αναφέρει η Telegraph, και στα ταξίδια. Οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες δεν θα χρειάζεται να υποβάλλονται πλέον σε PCR τεστ κατά την είσοδο τους Βρετανία, ενώ θα μειωθεί και ο αριθμός των χωρών που βρίσκεται στην «κόκκινη λίστα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βρετανός Υπουργός Υγείας στη συνέντευξή του στο BBC μίλησε και για την κατάργηση της υποχρέωσης διενέργειας μοριακού διαγνωστικού τεστ PCR για όσους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδεύουν στην Βρετανία από χώρες στην πορτοκαλί ταξιδιωτική λίστα. Όπως είπε έχει ζητήσει συστάσεις για το πότε θα μπορούσε να πάψει να ισχύει αυτή η κοστοβόρα υποχρέωση για τους ταξιδιώτες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πορτοκαλί ταξιδιωτική λίστα και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι Έλληνες ταξιδιώτες δεν θα χρειάζεται να κάνουν PCR τεστ για τον κορονοϊό.

🔴 Boris Johnson will make clear this week he is “dead set” against another national lockdown as he rips up the old system of Covid rules and adopts a new approach for winter https://t.co/DIWpkmrj8W