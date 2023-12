Μια απίστευτη ιστορία εξαφάνισης από τη Βρετανία είχε αίσιο τέλος, καθώς ο Άλεξ Μπάτι που αγνοείτο εδώ και 6 χρόνια, κατάφερε να ξεφύγει από τη μητέρα του, η οποία τον είχε πάρει μαζί της και ζούσαν σε μια «πνευματική κοινότητα» στη Γαλλία. Ο νεαρός κατάφερε να επικοινωνήσει με τη γιαγιά του μέσω social media…

Πιο αναλυτικά, η εξαφάνιση του Άλεξ Μπάτι έγινε γνωστή το 2017, όταν είχε πάει διακοπές στην Ισπανία από το Όλντχαμ του Λανκασάιρ μαζί με τη μητέρα του, την 37χρονη τότε Μέλανι, και τον 58χρονο τότε παππού του Ντέιβιντ. Τότε ήταν 11 ετών και δεν επέστρεψε ποτέ στη Βρετανία από τις διακοπές…

Η νόμιμη κηδεμόνας του Άλεξ Μπάτι ήταν η γιαγιά του, η Σούζαν Καρουάνα, η οποία δήλωσε το 2018 ότι πίστευε πως η κόρη της, ο πρώην σύζυγός της και ο εγγονός της ζούσαν σε ένα κοινόβιο στο Μαρόκο, επειδή έψαχναν έναν «εναλλακτικό τρόπο ζωής» στο εξωτερικό.

Πριν από 6 χρόνια, όταν η αστυνομία του Μάντσεστερ ερευνούσε την εξαφάνιση του Άλεξ, οι «εκτεταμένες έρευνες» των Αρχών οδήγησαν τη γιαγιά του να πιστεύει ότι πήγαν «διακοπές» στην Ισπανία ώστε να φτάσουν στη Μελίγια στο Μαρόκο από το λιμάνι της Μάλαγα.

Τελικά, η οικογένεια ζούσε στη Γαλλία, στους πρόποδες των Πυρηναίων σε μια εναλλακτική κοινότητα…

Σήμερα ο Άλεξ Μπάτι είναι 17 χρονών και κατάφερε να ξεφύγει από αυτήν την κλειστή κοινότητα για να επιστρέψει στην αγκαλιά της γιαγιάς του στη Βρετανία. Περπατούσε για 4 ημέρες όταν συνάντησε έναν φοιτητή χειροπρακτικής από την Τουλούζη να παραδίδει φάρμακα στην ορεινή Οντέ.

Ο φοιτητής τον βρήκε να περπατάει υπό καταρρακτώδη βροχή γύρω στις 02:0 τα ξημερώματα της Τετάρτης (13.12.2023) και τον πλησίασε. Ο ίδιος περιέγραψε ότι «περπατούσε ενώ έβρεχε πάρα πολύ. Την δεύτερη φορά που τον προσπέρασα, αποφάσισα να προσφερθώ να τον αφήσω κάπου».

«Ήταν αρκετά ψηλός και ξανθός και φορούσε μαύρο τζιν, λευκό πουλόβερ και σακίδιο πλάτης. Είχε ένα σκέιτμπορντ κάτω από το μπράτσο του και έναν φακό για φως. Τελικά μπήκε στο φορτηγάκι μου. Κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών, φαινόταν λίγο ντροπαλός.

Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε στα γαλλικά, αλλά παρατήρησα ότι δεν τα μιλούσε καλά. Αποφάσισα λοιπόν να του μιλήσω στα αγγλικά. Όταν τον ρώτησα το όνομά του, προσποιήθηκε ότι τον έλεγαν Ζακ και στη συνέχεια συνεχίσαμε να κουβεντιάζουμε», συμπλήρωσε ο φοιτητής.

