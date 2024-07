Βρετανία: Χειροπέδες σε καθηγήτρια που διατηρούσε σχέσεις με δύο μαθητές της και έμεινε έγκυος

Αντιδράσεις προκάλεσε η υπόθεση της εκπαιδευτικού από την Βρετανία που καταδικάστηκε επειδή είχε συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με δύο μαθητές της, μένοντας έγκυος από τον έναν.

Σήμερα (04.07.2024) καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6,5 ετών από το δικαστήριο του Μάντσεστερ, η 30χρονη εκπαιδευτικός Ρεμπέκα Τζόινς η οποία αποπλάνησε τους ανήλικους μαθητές της και διατήρησε σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για σεξουαλικές επαφές με έναν ανήλικο ηλικίας κάτω των 16 ετών, ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης στη Βρετανία.

Οι μαθητές Λυκείου ήταν και οι δύο ηλικίας 15 ετών όταν είχαν τις πρώτες τους σεξουαλικές επαφές με την 28χρονη καθηγήτριά τους. Η γυναίκα ξέσπασε σε κλάματα μόλις ανακοινώθηκε η καταδίκη της, παρουσία των οικογενειών των ανηλίκων.

Έχοντας «διαλυθεί» από έναν οδυνηρό χωρισμό, η νεαρή εκπαιδευτικός, όταν διαδραματίστηκαν τα γεγονότα, είχε «κολακευτεί» από την προσοχή που της έδειχναν οι μαθητές της και είχε ενθαρρύνει τα αστεία ή ανάρμοστα σχόλια εκ μέρους τους.

«Ήσασταν η ενήλικας, ο υπεύθυνος άνθρωπος (…). Όχι μόνο αποτύχατε να γίνουν σεβαστά τα όρια μιας ανάρμοστης συμπεριφοράς, όμως αποφασίσατε επίσης να τα ξεπεράσετε εσκεμμένα», είπε η δικαστίνα Κέιτ Κορνέλ.

Η Ρεμπέκα Τζόινς ξεκίνησε ζητώντας από τον πρώτο έφηβο να μαντέψει τον αριθμό του τηλεφώνου της μέσω μιας «μαθηματικής άσκησης», κατόπιν άρχισε να φλερτάρει μαζί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατόπιν οργάνωσε ένα μυστικό ραντεβού, κατά τη διάρκεια του οποίου του αγόρασε μια ζώνη αξίας 350 στερλινών (413 ευρώ), προτού συνάψει σεξουαλικές σχέσεις μαζί του.

Εντούτοις, την επόμενη ημέρα η μητέρα του κατάλαβε τι είχε συμβεί και ενημέρωσε το σχολείο και στη συνέχεια την αστυνομία.

Αφότου αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση υπό τον όρο να μην έχει καμία επαφή χωρίς επιτήρηση με ανήλικους, η Ρεμπέκα Τζόινς ξεκίνησε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον δεύτερο έφηβο. Σύντομα έμεινε έγκυος, προτού συλληφθεί από την αστυνομία.

Οι αρχές της πήραν την κηδεμονία του μωρού της λίγο καιρό μετά τη γέννησή του, στις αρχές του 2024.

Η Ρεμπέκα Τζόινς αρνείται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον πρώτο έφηβο και υποστηρίζει ότι άρχισε να βγαίνει με το δεύτερο αγόρι όταν εκείνος εγκατέλειψε το σχολείο και εκείνη είχε απολυθεί.

Σύμφωνα με απόσπασμα του Channel 5 που αναρτήθηκε στο X (πρώην Twitter), αναφέρθηκε ότι: «Ο δικαστής στο δικαστήριο του Στέμματος του Μάντσεστερ είπε ότι η 30χρονη Ρεμπέκα Τζόινς είχε επιδείξει “αλαζονεία που κόβει την ανάσα”».

