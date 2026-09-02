Βρετανίδα γυμνάστρια ασέλγησε σε 16χρονο μαθητή βλέποντας Γουίμπλεντον – Ζητούσε να την αποκαλεί «δεσποινίς»

Βρετανίδα γυμνάστρια ασέλγησε σε 16χρονο μαθητή ενώ έβλεπαν το τουρνουά του Γουίμπλεντον. Τον αποπλάνησε και ζητούσε να την αποκαλεί «δεσποινίς». Η υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκδικάζεται στο πρωτοδικείο του Γουίντσεστερ της Αγγλίας.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», η Βρετανίδα καθηγήτρια φυσικής αγωγής, Μπρόνγουεν Τζέιμς, 30 ετών, κατηγορείται ότι είχε σεξουαλική επαφή με έναν 16χρονο μαθητή στο σπίτι της, ενώ παρακολουθούσαν αγώνες τένις του τουρνουά του Γουίμπλεντον, και ότι του είπε να την αποκαλεί «δεσποινίς».

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Η 30χρονη γυμνάστρια οδηγήθηκε σε δίκη και μέχρι στιγμής αρνείται τις κατηγορίες. Ο 16χρονος είπε ενώπιον του δικαστηρίου ότι «παρασύρθηκε» από την καθηγήτρια, αλλά εκείνη την εποχή το θεωρούσε «υπέροχο»!

Ο νεαρός φοιτούσε στην 11η τάξη του σχολείου «Bitterne Park» στο Σαουθάμπτον, όπου δίδασκε η ίδια.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι αντάλλασσαν μηνύματα στο Snapchat, ότι τον είχε αποθηκεύσει ως «Νούμερο 8» στο κινητό της και ότι τον είχε καλέσει στο σπίτι της έως και τέσσερις φορές. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι τον φίλησε μέσα σε ένα αυτοκίνητο και του είπε ότι τον αγαπούσε και ότι ήθελε να μετακομίσει μαζί του.

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Περιγράφοντας την πρώτη φορά στο σπίτι της, ο έφηβος είπε: «Ερχόταν προς το μέρος μου στον καναπέ, με το κεφάλι της στην αγκαλιά μου, βλέποντας τηλεόραση, το σκυλί της ήταν επίσης εκεί, απλά χαλαρώναμε, και τότε έσκυψα για ένα φιλί. Φιλιόμασταν, μετά τα πράγματα προχώρησαν, της είπα ”να πάμε πάνω;”, εκείνη είπε ”ναι” και κάναμε σεξ. Γδύθηκε και γδύθηκα και εγώ και έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα» και πρόσθεσε:

«Εκείνη τη στιγμή ήμουν συγκλονισμένος, ήταν υπέροχο, αλλά, κοιτάζοντας πίσω, ήταν λάθος».

PE teacher Bronwen James 30 is accused of having sex with a 16 year old pupil at her house while they watched Wimbledon and telling him to call her miss



She denies 4 counts of sexual activity with a child by a person in a position of trust at Winchester Crown Court



The boy was… pic.twitter.com/M4TeIpqMJM —(@TheGNPE) September 2, 2026

Η Τζέιμς ισχυρίζεται ότι ο νεαρός παρασύρθηκε από κάποιον άλλο και ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες. Η δίκη συνεχίζεται.