Νετανιάχου: Ο ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα (02/09/2026), πως ο στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε την περιοχή και όπως τόνισε «ελέγχουμε τη ζώνη. Δεν θα αποσυρθούμε. Παραμένουμε σε αυτήν τη γραμμή. Ελέγχουμε το 60% στη Λωρίδα της Γάζας και δεν θα σταματήσουμε επειδή εξοντώνουμε, μέρα με την ημέρα, τους τρομοκράτες που μας απειλούν».

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Ο ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με στρατιώτες κοντά στην «κίτρινη γραμμή», η οποία οριοθετεί την περιοχή που παραμένει υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

Άλλωστε όπως δήλωσε πρόσφατα, διέταξε τον στρατό να επεκτείνει τον έλεγχό του στο 70% του θύλακα, ποσοστό μεγαλύτερο εκείνου που επιτρέπεται να κατέχει με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025.

Επιμένει επίσης ότι οι στρατιώτες θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρι να επαληθευτεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.

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«Όμως κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε τον στόχο μας – να αφοπλίσουμε τη Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και (ο θύλακας) να μην αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», συνέχισε, εκτιμώντας ότι σε μεγάλο βαθμό «αυτός ο στόχος έχει στην πραγματικότητα επιτευχθεί ήδη».

Ο Νετανιάχου ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στην περιοχή και τις προσπάθειες που καταβάλλονται «για την εξάλειψη των απειλών και την εγγύηση της ασφάλειας των στρατιωτών και των ισραηλινών κοινοτήτων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πρωθυπουργικό γραφείο.