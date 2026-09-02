Γερμανία: Άνοιξαν πόρτες τρένου που έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα – Ευτυχώς δεν εκτινάχθηκαν επιβάτες

Παραλίγο σιδηροδρομική τραγωδία στη Γερμανία, όταν άνοιξαν οι πόρτες ενός τρένου που κινούνταν με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Ολονύχτιες έρευνες μετά από φόβους ότι επιβάτες εκτινάχθηκαν έξω από τα βαγόνια.

Σύμφωνα με το euronews.com, για ώρες, η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες διάσωσης της Γερμανίας έψαχναν στο σκοτάδι την περιοχή γύρω από τη σιδηροδρομική γραμμή, αφού άνοιξε η πόρτα σε βαγόνι τρένου υψηλής ταχύτητας Intercity Express (ICE) που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόναχο – Ντόρτμουντ, ενώ κινούνταν με ταχύτητα 200 χλμ./ώρα.

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Υπήρχε φόβος ότι επιβάτες είχαν εκτιναχθεί έξω πριν ακινητοποιηθεί ο συρμός. Ο μηχανοδηγός φρέναρε αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, ωστόσο το τρένο ακινητοποιήθηκε τελικά στην είσοδο σήραγγας κοντά στο Karlstadt am Main.

Κανείς δεν τραυματίστηκε στο συμβάν με την αμαξοστοιχία ICE 528 στη Βαυαρία.

Η εκτεταμένη έρευνα στο τμήμα της γραμμής πριν από τη σήραγγα Schönrain, με τη συνδρομή ομάδας σκύλων, ελικοπτέρου, drone και θερμικών καμερών, διήρκεσε πολλές ώρες.

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«Οι πόρτες στα ICE δεν ανοίγουν απλώς κατά τη διάρκεια της διαδρομής», υποστήριξε με ανακοίνωσή της η Deutsche Bahn (DB), προσθέτοντας ότι «η ακριβής αιτία αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές».

ICE-Tür öffnet sich bei Tempo 200 – Polizei suchte mit Drohnen nach Passagieren https://t.co/JUGMAxRB8E pic.twitter.com/oX9H0arkV8 — WELT (@welt) September 2, 2026

Τελικά οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Lohr am Main.