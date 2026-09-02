Συμβαίνει τώρα:
Χωρίς φανάρια Μεσογείων, Κηφισίας και κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα - Έπεσε η τάση του ρεύματος
Κόσμος

Γερμανία: Άνοιξαν πόρτες τρένου που έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα – Ευτυχώς δεν εκτινάχθηκαν επιβάτες

Πρόκειται για τρένο υψηλής ταχύτητας Intercity Express που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόναχο - Ντόρτμουντ
Τρένο στη Γερμανία
Τρένο στη Γερμανία / REUTERS / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παραλίγο σιδηροδρομική τραγωδία στη Γερμανία, όταν άνοιξαν οι πόρτες ενός τρένου που κινούνταν με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Ολονύχτιες έρευνες μετά από φόβους ότι επιβάτες εκτινάχθηκαν έξω από τα βαγόνια.

Σύμφωνα με το euronews.com, για ώρες, η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες διάσωσης της Γερμανίας έψαχναν στο σκοτάδι την περιοχή γύρω από τη σιδηροδρομική γραμμή, αφού άνοιξε η πόρτα σε βαγόνι τρένου υψηλής ταχύτητας Intercity Express (ICE) που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόναχο – Ντόρτμουντ, ενώ κινούνταν με ταχύτητα 200 χλμ./ώρα.

Υπήρχε φόβος ότι επιβάτες είχαν εκτιναχθεί έξω πριν ακινητοποιηθεί ο συρμός. Ο μηχανοδηγός φρέναρε αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, ωστόσο το τρένο ακινητοποιήθηκε τελικά στην είσοδο σήραγγας κοντά στο Karlstadt am Main.

Κανείς δεν τραυματίστηκε στο συμβάν με την αμαξοστοιχία ICE 528 στη Βαυαρία.

Η εκτεταμένη έρευνα στο τμήμα της γραμμής πριν από τη σήραγγα Schönrain, με τη συνδρομή ομάδας σκύλων, ελικοπτέρου, drone και θερμικών καμερών, διήρκεσε πολλές ώρες.

«Οι πόρτες στα ICE δεν ανοίγουν απλώς κατά τη διάρκεια της διαδρομής», υποστήριξε με ανακοίνωσή της η Deutsche Bahn (DB), προσθέτοντας ότι «η ακριβής αιτία αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές».

Τελικά οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Lohr am Main.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
203
160
121
101
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γερμανία: Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία – Ο ένας σχετίζεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες
Πρόκειται για έναν άνδρα που γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει λετονικό διαβατήριο, καθώς και έναν από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, ο οποίος είναι ήδη γνωστός στις αρχές
07 August 2026, Saxony, Schkeuditz: Police officers are walking across a field on the grounds of Leipzig Airport. The investigation into the discovery of the explosive-laden drone is ongoing. Numerous police officers are on the scene near the northern runway, searching the area on foot. 12
Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων στο Νεπάλ - Πιθανό να βρεθούν ζωντανοί δεκάδες εγκλωβισμένοι εργάτες σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο
Τουλάχιστον 1.130 άνθρωποι είναι οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα, και πάνω 4.500 οι αγνοούμενοι σε Νεπάλ και Θιβέτ - Ανησυχίες λόγω της κακοκαιρίας και των συνεχώς κατολισθήσεων
Nepal army soldiers work during a search and rescue operation outside a tunnel near the Hydropower Project sites, following deadly flash floods and mudslides, in Rasuwa district, Nepal, in this handout obtained by Reuters on September 1, 2026. Nepal Army/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
Newsit logo
Newsit logo