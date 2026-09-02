«Ξέφυγε» ο Τραμπ: Πρότεινε τα Στενά του Ορμούζ να πάρουν το όνομά του

Μετά την υπογραφή διατάγματος για την αλλαγή της ονομασίας της «λίμνης Οντάριο», που βρίσκεται στα σύνορα με τον Καναδά, σε «λίμνη Αμερική» ο Ντόναλντ Τραμπ «πήρε σβάρνα» όλο το κόσμο, καθώς πρότεινε να μετονομαστούν τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ»,.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τετάρτη (02.09.2026), ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε:«Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα Στενά του Ορμούζ σε ‘Στενά Τραμπ’;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως πρέπει να αλλάξουμε το όνομα των Στενών του Ορμούζ σε Στενά Τραμπ;;; Όπως και η ίδια η Αμερική, θα ήταν “πιο καυτό” από ποτέ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», ανέφερε.

Η Τεχεράνη έχει κλείσει αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα από τότε που άρχισε ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η ανάρτηση έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν και των επανειλημμένων δηλώσεων του Τραμπ ότι η στρατηγικά ζωτικής σημασίας πλωτή οδός βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Τα Στενά του Ορμούζ είναι μία από τις σημαντικότερες οδούς διαμετακόμισης ενέργειας στον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η εντολή για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο έδωσε εντολή στον Υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ και το υπουργείο του να ενημερώσουν το Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων με το νέο όνομα.

Ο Καναδάς απέρριψε την αλλαγή, αν και η Google και η Apple ενημέρωσαν πρόσφατα τους χάρτες τους. Στις αρχές της δεύτερης προεδρικής του θητείας, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι μετονομάζει τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής, μια αλλαγή που απέρριψε επίσης το Μεξικό και άλλοι διεθνείς ομολόγοι του. Οι ΗΠΑ συνορεύουν με τη λίμνη Οντάριο και τον Κόλπο του Μεξικού, τα οποία είχαν τα ονόματά τους εδώ και αιώνες.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν επανειλημμένα επιμείνει ότι το Ιράν έχει χάσει τον έλεγχο του στενού, το οποίο μετέφερε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, οι διελεύσεις μέσω της πλωτής οδού παραμένουν πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα και οι ιχνηλάτες πλοίων λένε ότι έχουν μειωθεί περαιτέρω τις τελευταίες ημέρες , καθώς οι στρατιωτικές επιθέσεις στην περιοχή έχουν ξαναρχίσει μετά από μια διακοπή εβδομάδων.

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι συνολικές εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή είναι πλέον υψηλότερες από ό,τι ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου, αν στον απολογισμό συμπεριληφθούν οι αγωγοί της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που παρακάμπτουν το Ορμούζ.