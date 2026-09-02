Βανδάλισαν το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στο Χόλιγουντ λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της

Η Ντόλι Πάρτον θα αποκτήσει νέο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, καθώς το υπάρχον βανδαλίστηκε, μόλις μία εβδομάδα μετά τον θάνατό της σε ηλικία 80 ετών. Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ ανακοίνωσε ότι το κατεστραμμένο αστέρι θα αντικατασταθεί.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα 31.08.2026 στα social media έδειχναν το όνομα της θρυλικής τραγουδίστριας πάνω στο αστέρι της στο Χόλιγουντ καλυμμένο με σκούρα σημάδια. Μία θαυμάστρια ανέφερε στο Threads ότι είχε πάει μαζί με την κόρη της για να αφήσει λουλούδια στη μνήμη της Ντολι Πάρτον, αλλά ο βανδαλισμός είχε γίνει πριν φτάσουν.

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Όπως έγραψε η ίδια, όταν έφτασαν στο σημείο, ένας υπάλληλος καθάριζε το αστέρι. Σύμφωνα με όσα της είπε, μία γυναίκα είχε κλωτσήσει τα κεριά που βρίσκονταν εκεί και στη συνέχεια χρησιμοποίησε ένα σπασμένο κομμάτι για να χαράξει το αστέρι. Η θαυμάστρια υποστήριξε επίσης ότι αργότερα ένας άνδρας πήρε τα λουλούδια που είχαν αφήσει άλλοι επισκέπτες.

BREAKING: Dolly Parton’s Hollywood Walk of Fame star vandalized, with flowers stolen & her name scratched off — repairs underway. pic.twitter.com/vgpZGkfdo3 — Polymarket (@Polymarket) September 1, 2026

Η Άνα Μαρτίνεζ, εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ, δήλωσε στο TMZ ότι είχαν ήδη προγραμματιστεί εργασίες για την Τρίτη, επειδή στο αστέρι υπήρχαν ρωγμές από παλαιότερα. Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας θαυμαστές ενημέρωσαν ότι το αστέρι είχε υποστεί και βανδαλισμό.

Το Hollywood Historic Trust, που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και την επισκευή των αστεριών, ανακοίνωσε επίσης ότι θα αντικαταστήσει το αστέρι της Ντόλι Πάρτον προς τιμήν της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο αστέρι θα είναι έτοιμο και θα μπορεί να το δει το κοινό από την Παρασκευή.

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Η Πάρτον, που έγινε γνωστή ως η «βασίλισσα της κάντρι μουσικής», απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας το 1984. Βρίσκεται στη Hollywood Boulevard, στον αριθμό 6712.

Η ερμηνεύτρια του διάσημου «Jolene» πέθανε ήρεμα στο Νάσβιλ την περασμένη Τρίτη, έπειτα από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με ανακοίνωση των εκπροσώπων της. Η ομάδα της ανέφερε ότι σε όλη τη ζωή και την καριέρα της πρόσφερε χαρά, γέλιο και ελπίδα, ενώ τόνισε ιδιαίτερα τη μεγάλη γενναιοδωρία της και τη βοήθεια που πρόσφερε σε αμέτρητους ανθρώπους.

Μετά τον θάνατό της, πολλοί φίλοι, συνάδελφοι και γνωστοί καλλιτέχνες έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν δημόσια. Ανάμεσά τους ήταν η Μάιλι Σάιρους, η Τέιλορ Σουίφτ, η Τζέιν Φόντα, η Σελίν Ντιόν, η Μπιγιονσέ, η Ρίμπα ΜακΕντάιρ και ο Κέβιν Κόστνερ.