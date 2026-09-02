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Σύγκρουση πλοίων στην Κωνσταντινούπολη: Οι κρίσιμες συνομιλίες των δύο καπετάνιων πριν το ναυάγιο

Οι τουρκικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της σύγκρουσης, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται
Έρευνες για την ανεύρεση αγνοουμένων από τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά
Έρευνες για την ανεύρεση αγνοουμένων από τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά / πηγή φωτογραφίας Χ
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Νέα στοιχεία για τη σύγκρουση των δύο εμπορικών πλοίων με σημαίες Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη στη Θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Σηλυβρίας, φέρνουν στο φως οι ασύρματες συνομιλίες των καπετάνιων των πλοίων «ALSU» και «Tuğberk İmamoğlu». Το δεύτερο πλοίο στο οποίο επέβαιναν 10 ναυτικοί που εξακολουθούν να αγνοούνται, βυθίστηκε.

Σύμφωνα με τις συνομιλίες για το ναυάγιο στην Κωνσταντινούπολη στη Θάλασσα του Μαρμαρά, ο καπετάνιος του «Tuğberk İmamoğlu» προειδοποίησε επανειλημμένα το «ALSU» να στρίψει προς τα αριστερά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Alsu, σου είπα να στρίψεις προς την αριστερή πλευρά». Από το «ALSU» φέρεται να απάντησαν «Εντάξει, εντάξει».

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία του «Τουγμπέρκ Ιμάμογλου» υποστηρίζει ότι το πλοίο κινούνταν κανονικά στη θαλάσσια λωρίδα και δεν παρουσίαζε τεχνικό πρόβλημα, ενώ αποδίδει τη σύγκρουση στις κινήσεις του «ALSU».

Ο ιδιοκτήτης του πλοίου, Ταχσίν Ντογρουγιόλ, εξέφρασε ιδιαίτερα έντονα παράπονα για την καθυστέρηση στην ενημέρωση των τουρκικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι πέρασαν περισσότερα από 30 λεπτά μέχρι να αναφερθεί επίσημα το περιστατικό.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 03:15 της Τετάρτης (02.09.2026), ενώ το σήμα κινδύνου του «Tuğberk İmamoğlu» ελήφθη στις 03:26.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, το πλοίο πιθανότατα βυθίστηκε μέσα σε μόλις 11 λεπτά. Οι σωσίβιες λέμβοι εντοπίστηκαν στην επιφάνεια, όμως κανένα από τα 10 μέλη του πληρώματος δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής.

Οι τουρκικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της σύγκρουσης, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Ο Ντογρουγιόλ αφήνει αιχμές και για τη στάση του άλλου πλοίου μετά τη σύγκρουση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το να φεύγεις είναι προδοσία».

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