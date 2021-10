Αρχαιολόγοι στην Ιερουσαλήμ ανακάλυψαν μια σπάνια αρχαία τουαλέτα, η οποία χρονολογείται πάνω από 2.700 χρόνια, όταν οι ιδιωτικές τουαλέτες αποτελούσαν πολυτέλεια στην ιερή πόλη. Κοντά στο μπάνιο βρέθηκαν επίσης στοιχεία ενός κήπου γεμάτου με καρποφόρα δέντρα και υδρόβια φυτά.

Η τουαλέτα, σύμφωνα με το CNN, βρισκόταν πάνω από ένα βόθρο και βρέθηκε μέσα σε ένα τετράγωνο δωμάτιο το οποίο θεωρείται πως ήταν το μπάνιο του σπιτιού. Επίσης, έχει σκαλιστεί σε ασβεστόλιθο και έχει μία τρύπα στη μέση.

Το μπάνιο είχε επίσης περίπου 30 δοχεία, τα οποία οι αρχαιολόγοι θεωρούν πως χρησιμοποιούνταν για αρωματικά χώρου σε μορφή αρωματικών ελαίων. Σε συνδυασμό με τις περίτεχνες διακοσμήσεις σε κολώνες, σχηματίζεται η εικόνα μίας πολυτελούς κατοικίας και οι αρχαιολόγοι υποθέτουν πως ήταν το παλάτι ενός από τους βασιλείς του βασιλείου των Ιουδαίων.

«Μόνο οι πλούσιοι μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά τις τουαλέτες», δήλωσε ο Yaakov Billig, διευθυντής της ανασκαφής, προσθέτοντας ότι ένας διάσημος ραβίνος πρότεινε κάποτε ότι το να είσαι πλούσιος είναι «να έχεις μια τουαλέτα δίπλα στο τραπέζι σου».

Επίσης, τα οστά ζώων και τα κεραμικά που βρέθηκαν στη σηπτική δεξαμενή θα μπορούσαν να ρίξουν φως στον τρόπο ζωής και τη διατροφή των ανθρώπων που ζούσαν εκείνη την εποχή, καθώς και στις αρχαίες ασθένειες, δήλωσε η αρχή του Ισραήλ.

A 2,700-year-old toilet has been found during archaeological excavations of a former royal mansion in Jerusalem https://t.co/RO8q46JA1J