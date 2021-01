Βρυξέλλες: Άγρια επεισόδια σε διαδήλωση για τον θάνατο νεαρού σε αστυνομικό έλεγχο (video)

Η βελγική αστυνομία προχώρησε την Τετάρτη, 13.01.2021, σε «πολλές συλλήψεις» στο προάστιο Σερμπέκ στις Βρυξέλλες, μετά τη διαδήλωση που οργανώθηκε στη μνήμη ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, ανέφερε μια εκπρόσωπος των αστυνομικών αρχών.

«Η ηρεμία έχει επιστρέψει», είπε η Οντρέ Ντερεϊμέκερ, λέγοντας ότι νωρίτερα σημειώθηκαν επεισόδια και καταστροφές αυτοκινήτων, ενώ οι συγκεντρωμένοι εκτόξευαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Violent protests erupt in Brussels, following the death of a black man in custody. The 23-year-old Ibrahima Barrie was detained on Saturday, after he tried to run away from police officers who checked a group of people gathered despite Covid-19 measures banning public gatherings pic.twitter.com/5RqC12WIDt