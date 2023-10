Το σώμα του ασπίδα έβαλε ο καθηγητής που έπεσε νεκρός από το μαχαίρι στο σχολείο της Αράς στη Γαλλία ώστε να προστατεύσει τα παιδιά και να τους διώξει από το σημείο της επίθεσης, αποκαλύπτει ένας μαθητής του Γυμνασίου που εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό, το οποίο κινητοποίησε μέχρι και την αντιτρομοκρατική.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για την επίθεση με μαχαίρι στο σχολείο της Αράς, από την οποία ένας καθηγητής έπεσε νεκρός ενώ τραυματίστηκε ένας άλλος καθηγητής και ένας υπάλληλος σεκιούριτι. Σύμφωνα με το Sky News, που επικαλείται τοπικά ΜΜΕ, ο άτυχος άνδρας δίδασκε γαλλική φιλολογία στο Γυμνάσιο.

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ. Ο δράστης συνελήφθη, είναι Τσετσενικής καταγωγής και σύμφωνα με μαρτυρίες, κατά τη διάρκεια της μανιακής επίθεσής του φώναζε «Allahu Akbar» (Ο Θεός είναι μεγάλος).

Στις έρευνες για το περιστατικό συμμετέχει και η αντιτρομοκρατική, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ένα κύμα διαμαρτυριών σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, η Χαμάς «βάφτισε» τη σημερινή ημέρα (13.10.2023) ως μέρα οργής, κάτι που σημαίνει ότι σημειώνονται επιθέσεις κατά Ισραηλινών παντού.

Ένας μαθητής του σχολείου της Γαλλίας μίλησε στα τοπικά ΜΜΕ και περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν με τον δράστη με το μαχαίρι και τον καθηγητή που έπεσε νεκρός.

«Βγήκαμε από την τάξη για να πάμε στο κυλικείο και είδαμε τον δράστη να επιτίθεται στον δάσκαλο με δύο μαχαίρια, ενώ ο καθηγητής ήταν γεμάτος αίματα. Προσπάθησε να μας προστατέψει και να τον ηρεμήσει. Μας φώναξε να φύγουμε αλλά εμείς δεν καταλάβαμε τι έγινε, οπότε τρέξαμε να φύγουμε», δήλωσε ο μαθητής του Γυμνασίου.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης συνελήφθη. Όπως αναφέρει το Sky News, πρόκειται για έναν 20αρη πιθανότατα πρώην μαθητή του συγκεκριμένου Γυμνασίου της Αράς στη Γαλλία, ο οποίος είναι Τσετσενικής καταγωγής και φώναξε «Allahu Akbar» (Ο Θεός είναι μεγάλος).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης ήταν καταγεγραμμένος σε λίστα παρακολούθησης της αντιτρομοκρατικής, γιατί θεωρείτο ότι είχε τάσεις για ακραίες επιθέσεις και συμμετοχή σε ακραίες οργανώσεις. Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι συνελήφθη και ο αδερφός του.

Στο σχολείο της Αράς πήγε και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας έγραψε στο Twitter για μια «αστυνομική επιχείρηση που εκτυλίσσεται στο σχολείο της Αράς» και ότι «ο δράστης συνελήφθη».

Λέγεται πως οι μαθητές παραμένουν ταμπουρωμένοι μαζί με άλλους καθηγητές στις τάξεις τους, κάτι που συμβαίνει και σε άλλα σχολεία της περιοχής, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων εις βάρος μαθητών και καθηγητών.

Υπενθυμίζεται πως η Χαμάς έχει καλέσει για σήμερα Παρασκευή όλους τους μουσουλμάνους του κόσμου σε μία «μέρα οργής» κατά του Ισραήλ. Το πρωί της Παρασκευής έγινε γνωστό πως ένας Ισραηλινός διπλωμάτης δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στο Πεκίνο.

BREAKING:



Israeli diplomat seriously wounded after being stabbed on the street in Beijing.



Hamas called for Friday to be a "Day of Global Rage" pic.twitter.com/22RTSDyMEe