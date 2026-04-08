Wall Street Journal: Η Ελλάδα στη λίστα των χωρών του ΝΑΤΟ που θα επιβραβεύσει ο Τραμπ – Ποιες θα «τιμωρηθούν»

Στον κατάλογο των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ, οι οποίες κρίθηκαν υποστηρικτικές των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν και αναμένεται να επωφεληθούν από την Ουάσινγκτον είναι η Ελλάδα. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας «Wall Street Journal», για ένα σχέδιο που εξετάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της «Wall Street Journal», το σχέδιο που επεξεργάζεται το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα μετακινηθούν από χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ, οι οποίες θεωρείται ότι δεν βοήθησαν στην πολεμική προσπάθεια κατά του Ιράν, και θα τοποθετηθούν σε χώρες που υποστήριξαν περισσότερο τη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ.

«Η πρόταση θα απέχει πολύ από τις πρόσφατες απειλές του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει πλήρως τις ΗΠΑ από τη βορειοατλαντική συμμαχία, κάτι που σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να κάνει χωρίς το Κογκρέσο», σημειώνει η «Wall Street Journal».

Κερδίζει την υποστήριξη κυβερνητικών αξιωματούχων

Το σχέδιο, το οποίο έχει διακινηθεί και κερδίσει την υποστήριξη ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων τις τελευταίες εβδομάδες, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο επεξεργασίας, είναι ένα από τα πολλά που συζητά ο Λευκός Οίκος για να τιμωρήσει το ΝΑΤΟ, και υπογραμμίζει το αυξανόμενο ρήγμα μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να αρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν.

«Είναι αρκετά λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ αυτός είναι που χρηματοδοτεί την άμυνά του», δήλωσε χθες (08.04.2026) η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Οι χώρες που θα επωφεληθούν

Οι χώρες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν επειδή θεωρήθηκαν υποστηρικτικές περιλαμβάνουν την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ και ήταν από τις πρώτες που έδειξαν ότι θα υποστήριζαν έναν διεθνή συνασπισμό για την παρακολούθηση των Στενών του Ορμούζ.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, η Ρουμανία ενέκρινε γρήγορα τα αιτήματα των ΗΠΑ να επιτραπεί η χρήση των βάσεών της από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Οι χώρες που προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια του Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο της πρότασης, ενώ παραμένει ασαφές ποιες χώρες θα επηρεαστούν. Ωστόσο, ορισμένα κράτη – μέλη έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Τραμπ μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ιδίως λόγω της αντίθεσής τους στον πόλεμο με το Ιράν.

Η Ισπανία – η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν έχει δεσμευτεί να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ της για την άμυνα – εμπόδισε τα αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση στο Ιράν να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είναι, επίσης, απογοητευμένοι με τη Γερμανία, αφού κορυφαίοι αξιωματούχοι επέκριναν τον πόλεμο αν και η χώρα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κόμβους για την υποστήριξη των επιχειρήσεων του αμερικανικού στρατού.

Η Ιταλία μπλόκαρε, επίσης, για λίγο τη χρήση αεροπορικής βάσης στη Σικελία από τις ΗΠΑ, ενώ το Παρίσι συμφώνησε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν μία βάση στη νότια Γαλλία, μόνον αφού εγγυήθηκε ότι αεροσκάφη που δεν συμμετείχαν στις επιθέσεις του Ιράν θα προσγειώνονταν εκεί.

Πέρα από την ανακατανομή στρατευμάτων, το σχέδιο θα μπορούσε, επίσης, να περιλαμβάνει το κλείσιμο μίας αμερικανικής βάσης σε τουλάχιστον μία από τις ευρωπαϊκές χώρες, πιθανώς στην Ισπανία ή τη Γερμανία, σύμφωνα με τους δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.