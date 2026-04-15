Wall Street Journal: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε νέο γύρο επαφών για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

ΗΠΑ και Ιράν έχουν συμφωνήσει να προχωρήσουν σε νέα συνάντηση, χωρίς όμως να έχει ακόμη καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Παράλληλα το Sky News μεταδίδει ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ξανά στην Ισλαμαμπάντ, πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι «ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στις επόμενες δύο ημέρες».

Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις της προηγούμενης εβδομάδας στο Πακιστάν δεν οδήγησαν σε συμφωνία. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Παρά το αδιέξοδο, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν — κάτι που επιβεβαίωσε και το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Την ίδια στιγμή, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για πιθανή παράταση της 14ήμερης εκεχειρίας, η οποία λήγει την επόμενη εβδομάδα.

Στο μεταξύ, πακιστανική αντιπροσωπεία έφτασε στην Τεχεράνη, μεταφέροντας μήνυμα από τις ΗΠΑ και προετοιμάζοντας τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, οι επαφές αυτές αποτελούν συνέχεια των συνομιλιών στην Ισλαμαμπάντ και θα περιλαμβάνουν πιο αναλυτικές συζητήσεις γύρω από τις θέσεις των δύο χωρών.