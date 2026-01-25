Wall Street Journal: Κορυφαίος Κινέζος στρατηγός και στενός σύμμαχος του Σι Τζινπίνγκ υπό έρευνα για διαρροή πυρηνικών στοιχείων στις ΗΠΑ

Για φερόμενη διαρροή πληροφοριών στις ΗΠΑ, σχετικά με τα πυρηνικά όπλα της Κίνας, αλλά και για δωροδοκία για προαγωγές αξιωματούχων ερευνάται ο Κινέζος ανώτερος στρατηγός, Zhang Youxia, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Κυριακή (25.01.2026).

Ο Zhang Youxia, σύμφωνα με το δημοσίευμα – αποκάλυψη της WSJ, «κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Κίνας». Ο στρατηγός του στρατού ερευνάται επίσης για «λήψη δωροδοκιών για υπηρεσίες που παρείχε στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ενός αξιωματικού σε υπουργό Άμυνας.

Αναφερόμενη σε πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Ζανγκ Γιουχία φέρεται να έλαβε δωροδοκίες για να διευκολύνει στρατιωτικές προαγωγές, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Λι Σανγκφού σε υπουργό Άμυνας. Ο Λι απομακρύνθηκε από το αξίωμα το 2023 λόγω κατηγοριών διαφθοράς.

Σύμφωνα με το WSJ, η ενημέρωση για την υπόθεση, που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί (24.01.2026) παρουσία ανώτατων αξιωματικών του κινεζικού στρατού, προηγήθηκε οριακά της επίσημης ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Κίνας για την έναρξη έρευνας σε βάρος του στρατηγού Ζανγκ Γιουχία. Πρόκειται για έναν αξιωματικό που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν από τους στενότερους και πιο έμπιστους στρατιωτικούς συμμάχους του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Η ανακοίνωση ήταν ιδιαίτερα φειδωλή σε λεπτομέρειες, περιοριζόμενη στη διαπίστωση ότι ο στρατηγός ερευνάται για σοβαρές παραβιάσεις της κομματικής πειθαρχίας και των κρατικών νόμων.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες που διέρρευσαν από την κλειστή ενημέρωση, ο Ζανγκ Γιουχία φέρεται να ελέγχεται για τη δημιουργία πολιτικών «κλικών», δηλαδή άτυπων δικτύων επιρροής που υπονομεύουν τη συνοχή και την ενότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Παράλληλα, κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας στο πλαίσιο της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων για τον στρατό.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τον ρόλο του στην εποπτεία μιας πανίσχυρης υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την έρευνα, την ανάπτυξη και την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο Ζανγκ φέρεται να έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά με αντάλλαγμα επίσημες προαγωγές στο πλαίσιο αυτού του συστήματος προμηθειών, το οποίο διαχειρίζεται τεράστιους προϋπολογισμούς.

Ο πιο σοβαρός και σοκαριστικός ισχυρισμός που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της μυστικής ενημέρωσης ήταν ότι ο στρατηγός είχε διαρρεύσει κρίσιμα τεχνικά στοιχεία για τα πυρηνικά όπλα της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έρευνα και για δεύτερο αξιωματούχο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέρος των στοιχείων σε βάρος του Zhang Youxia προήλθε από την υπόθεση του Γου Χουν, πρώην γενικού διευθυντή της China National Nuclear Corp., της κρατικής εταιρείας που επιβλέπει το σύνολο των πολιτικών και στρατιωτικών πυρηνικών προγραμμάτων της Κίνας. Το Πεκίνο ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι και ο Γου τελεί υπό έρευνα για σοβαρές παραβιάσεις της κομματικής πειθαρχίας και της νομοθεσίας.

Κατά την ενημέρωση του Σαββάτου, οι Αρχές αποκάλυψαν ότι η έρευνα για τον Γου έχει συνδέσει τον Zhang Youxia με υπόθεση παραβίασης της πυρηνικής ασφάλειας της χώρας. Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σημειώνεται ότι ούτε ο Γιουχία, ηλικίας 75 ετών, ούτε ο Γου ήταν διαθέσιμοι για σχόλια. Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι η απόφαση για τη διερεύνηση της υπόθεσης αποδεικνύει τη «μηδενική ανοχή» της ηγεσίας απέναντι στη διαφθορά.

Η πιο επιθετική εκκαθάριση εδώ και δεκαετίες

Αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα αυτή εκστρατεία κατά της διαφθοράς και της απιστίας στις ένοπλες δυνάμεις αποτελεί την πιο επιθετική αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ηγεσίας από την εποχή του Μάο Τσε Τουνγκ.

Ο Γιουχία, όπως και ο Σι, ανήκει στους λεγόμενους «πρίγκιπες» της Κίνας, απογόνους δηλαδή ιστορικών στελεχών της κομμουνιστικής επανάστασης. Οι οικογενειακοί δεσμοί των δύο ανδρών χρονολογούνται από τον κινεζικό εμφύλιο πόλεμο, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο ηχηρή.

Όπως σημειώνουν ειδικοί, η απομάκρυνση ενός τόσο ισχυρού και παλαιού συμμάχου δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του κινεζικού στρατού και σηματοδοτεί τη σχεδόν πλήρη αποδόμηση της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης.

Η υπόθεση συνδέεται και με την πτώση του πρώην υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφού, τον οποίο ο Zhang Youxia φέρεται να βοήθησε να ανέλθει στην ιεραρχία με αντάλλαγμα δωροδοκίες. Ο Λι απομακρύνθηκε το 2023 και αποπέμφθηκε επισήμως έναν χρόνο αργότερα λόγω διαφθοράς.

Βαθιά και εκτεταμένη έρευνα

Το εύρος της έρευνας αποτυπώνεται στο γεγονός ότι ο Σι Τζινπίνγκ ανέθεσε ειδική ομάδα να εξετάσει επιτόπου τη θητεία του Γιουχία ως διοικητή της στρατιωτικής περιφέρειας Σενιάνγκ την περίοδο 2007–2012.

Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί κινητά τηλέφωνα και άλλα μέσα επικοινωνίας από δεκάδες αξιωματικούς που προήχθησαν κατά τη διάρκεια της επιρροής του, ενώ χιλιάδες στελέχη με διασυνδέσεις μαζί του θεωρούνται πλέον πιθανοί στόχοι ερευνών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, αν και τα πραγματικά κίνητρα του Σι δεν είναι πάντα διαφανή, η κίνηση αυτή δείχνει ότι έχει πλέον εδραιώσει πλήρως τον έλεγχό του επί του στρατού.

Σύμφωνα με επίσημα κομματικά μέσα, ο Zhang Youxia κατηγορείται ότι παραβίασε βασικές αρχές της στρατιωτικής διοίκησης, υπονομεύοντας την απόλυτη εξουσία του προέδρου επί των ενόπλων δυνάμεων.

Επιπτώσεις στον στρατό και την Ταϊβάν

Η εκκαθάριση της ανώτατης ηγεσίας της Κίνας σύμφωνα με την WSJ, «στέλνει σαφές μήνυμα ότι η διαφθορά, τα δίκτυα πατρωνίας και η διαρροή κρατικών μυστικών θεωρούνται υπαρξιακές απειλές για τα στρατηγικά σχέδια του Πεκίνου, συμπεριλαμβανομένου του στόχου επανένταξης της Ταϊβάν».

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αποδυνάμωση της ανώτερης στρατιωτικής διοίκησης ενδέχεται να επηρεάσει βραχυπρόθεσμα την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Από το 2023 έως σήμερα, περισσότερα από 50 ανώτατα στελέχη του στρατού και της αμυντικής βιομηχανίας έχουν τεθεί υπό έρευνα ή έχουν απομακρυνθεί, οδηγώντας σε ένα πρωτοφανές κενό στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας.