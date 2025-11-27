Κόσμος

Wang Fuk Court: Το συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ που έγινε παγίδα θανάτου, στη φονικότερη πυρκαγιά εδώ και 63 χρόνια

4.600 άτομα σε 8 ουρανοξύστες, σχεδόν το 40% των κατοίκων είναι τουλάχιστον 65 ετών ή μεγαλύτεροι - Σοβαρά ερωτήματα για τη λογική της μαζικής στέγασης και οι κρίσιμοι προβληματισμοί για την ασφάλεια
Χονγκ Κονγκ φωτιά
Τους 55 έφτασαν οι νεκροί από την τεράστια πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Tyrone Siu

Ασύλληπτη είναι η τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ λόγω της πολύνεκρης πυρκαγιάς που σημειώθηκε σε συγκρότημα με ουρανοξύστες στο βόρειο προάστιο Tai Po. Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά 65 είναι οι νεκροί. Εκατοντάδες παραμένουν αγνοούμενοι.

Οι εικόνες από τα πελώρια κτίρια παραδομένα στην πυρκαγιά, με τις φλόγες να «πηδάνε» από τον έναν πύργο στον άλλον, ταξίδεψαν στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα. Ο αριθμός των θυμάτων της πολύνεκρης πυρκαγιάς στο Χονγκ Κονγκ αλλάζει συνεχώς – μέχρι αυτήν την ώρα είναι τουλάχιστον 55 –  καθώς εκατοντάδες, πάνω από 270, είναι οι αγνοούμενοι που τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν απεγνωσμένα να εντοπίσουν μέσα στα καμένα κτίρια.

Η πυρκαγιά είναι η πιο φονική που συνέβη στο Χονγκ Κονγκ εδώ και πολλά χρόνια. Τον Νοέμβριο του 1996, 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εμπορικό κτίριο στο Κοουλούν -στο κέντρο του Χονγκ Κονγκ – σε μια πυρκαγιά που διήρκεσε περίπου 20 ώρες.

4.600 άτομα σε 8 ουρανοξύστες 

Το μεγάλο συγκρότημα κατοικιών που τυλίχθηκε στις φλόγες λέγεται Wang Fuk Court. Αποτελείται από 8 ουρανοξύστες, ύψους 31 ορόφων ο καθένας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι επτά από αυτούς επλήγησαν από τη φωτιά, μόλις ένας από τους 8, δεν επηρεάστηκε. Οι πύργοι, που χτίστηκαν το 1983, βρίσκονταν υπό ανακαίνιση όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

Συνολικά, το συγκρότημα έχει 1.984 διαμερίσματα και στεγάζει περίπου 4.600 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Μάλιστα, σχεδόν το 40% των κατοίκων είναι τουλάχιστον 65 ετών ή μεγαλύτεροι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Φλέγονται ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ
Φλέγονται ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Tyrone Siu
Χονγκ Κονγκ
Στις φλόγες ουρανοξύστης στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Tyrone Siu
Τα κτίρια που καίγονται στο Χονγκ Κονγκ
Τα κτίρια που καίγονται στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Tyrone Siu
Τα κτίρια που καίγονται στο Χονγκ Κονγκ
Τα κτίρια που καίγονται στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Tyrone Siu

Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Ένα 24ωρο μετά, τα αίτια της πολύνεκρης πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, αλλά μια προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι η ταχύτητα εξάπλωσή της ήταν «ασυνήθιστη». Η αστυνομία ανέφερε ότι βρέθηκαν πλέγματα και πλαστικά φύλλα στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων, τα οποία δεν θεωρούνται ανθεκτικά στη φωτιά.

Τρεις άνδρες ηλικίας 52 έως 68 ετών συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε σχέση με την τραγωδία – δύο εκ των οποίων είναι διευθυντές κατασκευαστικής εταιρείας και ο τρίτος μηχανικός σύμβουλος. Η αστυνομία διερευνά τις ενέργειες ή την αμέλεια των υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας.

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας επέδειξαν σοβαρή αμέλεια, η οποία οδήγησε στο ατύχημα και στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση της φωτιάς, προκαλώντας μεγάλες απώλειες», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ορισμένοι κάτοικοι ανέφεραν πως οι συναγερμοί πυρκαγιάς δεν ενεργοποιήθηκαν.

Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ως η φονικότερη στο Χονγκ Κονγκ τα τελευταία 63 χρόνια, με κλίμακα συναγερμού επιπέδου πέντε, το υψηλότερο επίπεδο.

Μέσα σε 40 λεπτά από την πρώτη αναφορά, κηρύχθηκε σε επίπεδο τέσσερα, αλλά στις 18:22, περίπου 3,5 ώρες αργότερα, το επίπεδο αυξήθηκε ξανά.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ήχοι εκρήξεων ακουγόντουσαν μέσα στο κτίριο και οι πυροσβεστικές μάνικες δυσκολεύονταν να φτάσουν στους υψηλότερους ορόφους.

Η ένταση της φωτιάς εμπόδισε τους πυροσβέστες να εισέλθουν για επιχειρήσεις διάσωσης, δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής πυροσβεστικών υπηρεσιών Derek Armstrong Chan. Συνολικά κινητοποιήθηκαν 767 πυροσβέστες, 128 πυροσβεστικά οχήματα, 57 ασθενοφόρα και περίπου 400 αστυνομικοί.

Τι γνωρίζουμε για τα θύματα

Μεταξύ των νεκρών είναι ο πυροσβέστης Ho Wai-ho, 37 ετών, ο οποίος υπηρετούσε στο σταθμό Sha Tin για εννέα χρόνια. Η πυροσβεστική έχασε την επικοινωνία μαζί του στις 15:30 και περίπου μισή ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε καταρρεύσει. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο μετά.

«Λυπάμαι βαθύτατα για την απώλεια αυτού του αφοσιωμένου και γενναίου πυροσβέστη», δήλωσε ο διευθυντής πυροσβεστικών υπηρεσιών, Andy Yeung.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι τουλάχιστον ένας ακόμη πυροσβέστης νοσηλεύεται. Επιπλέον, οι αστυνομικοί βοηθούν τους κατοίκους να αναζητήσουν συγγενείς χρησιμοποιώντας μεγάφωνα.

Οι σκαλωσιές μπαμπού έγιναν παγίδα θανάτου 

Παρά το γεγονός ότι τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν εξακριβωθεί επίσημα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι φλόγες ξεκίνησαν και άρχισαν να επεκτείνονται από το πλέγμα με μπαμπού σκαλωσιές που είχε στηθεί μπροστά στα κτίρια, για λόγους ανακαίνισης. Πρόκειται για μια τεχνική πιο φτηνή από τις μεταλλικές σκαλωσιές, που πηγαίνει πίσω στο χρόνο χιλιάδες χρόνια.

Σύμφωνα με το CNN, είναι σχεδόν αδύνατο να περπατήσεις στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ και να μην δεις κτίρια «τυλιγμένα» από σκαλωσιές μπαμπού.

«Το μπαμπού είναι σίγουρα ένα εύφλεκτο υλικό. Αυτή είναι μια πολύ ξηρή περίοδος στο Χονγκ Κονγκ, επομένως η πιθανότητα ανάφλεξης αυτού του μπαμπού είναι πολύ υψηλή. Μόλις αναφλεγεί, η φωτιά θα εξαπλωθεί εξαιρετικά γρήγορα», δήλωσε ο Xinyan Huang, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Περιβαλλοντικού Κτιρίου και Ενεργειακής Μηχανικής του Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ.

Οι στύλοι από μπαμπού είναι επίσης «κάθετα προσανατολισμένοι, επομένως η φωτιά ουσιαστικά εξαπλώνεται χωρίς καμία αντίσταση», πρόσθεσε.

Οι Αρχές δήλωσαν ακόμα ότι εντόπισαν άλλα ακατάλληλα υλικά, όπως πλαστικά που κάλυπταν ορισμένα παράθυρα.

Υπάρχει, ωστόσο, η άλλη πλευρά όσων υπερασπίζονται τη χρήση την αρχαία τεχνική των μπαμπού στις σκαλωσιές, υποστηρίζοντας ότι δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την πυρκαγιά.

Ευάλωτοι κάτοικοι χτυπημένοι από τη φωτιά

Η φονική πυρκαγιά στο οικιστικό συγκρότημα του Χονγκ Κονγκ θυμίζει παρόμοια συμβάντα που σημειώθηκαν σε πανύψηλα κτίρια κατοικιών σε άλλα σημεία του πλανήτη. Τραγικές είναι οι μνήμες από τη φωτιά στον Πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου το 2017, έναν ουρανοξύστη κατοικιών 24 ορόφων, στον οποίο εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τον θάνατο 72 άνθρωποι.

Η επιλογή της στέγασης τόσων ανθρώπων σε κτίρια πολύ μεγάλου ύψους, από πολεδομική σκοπιά, θεωρείται ότι απαντά τόσο σε κοινωνικές ανάγκες όσο και σε προβλήματα διαχείρισης του χώρου. Ωστόσο, οι τραγωδίες αυτές έρχονται να θέσουν προβληματισμούς για το πόσο ασφαλής είναι ένας τέτοιος τύπος στέγασης.

Η πυρκαγιά χτύπησε μια γειτονιά αγαπητή σε πολλούς για τους πεζοδρόμους της, τις ευρείες ποδηλατικές διαδρομές και τα κοντινά μονοπάτια πεζοπορίας.

Το Wang Fuk Court ανήκει στο πρόγραμμα δημόσιας στέγασης της κυβέρνησης, που στοχεύει στην ενοικίαση ή πώληση προσιτής κατοικίας σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος με σημαντική έκπτωση.

Το Χονγκ Κονγκ θεωρείται τακτικά μία από τις ακριβότερες αγορές ακινήτων στον κόσμο, όπου ένα μικρό διαμέρισμα μακριά από το κέντρο μπορεί να απορροφήσει ακόμη και το μισό μηνιαίο μισθό. Γι’ αυτό οι μονάδες δημόσιας στέγασης είναι ιδιαίτερα περιζήτητες, με λίστες αναμονής που συχνά εκτείνονται για χρόνια. Μέχρι το 2024, περίπου το 45% του πληθυσμού της πόλης ζει σε κάποια μορφή δημόσιας στέγασης, δηλαδή πάνω από 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους βασίζονται σε αυτά τα προγράμματα για να τα βγάλουν πέρα.

Μετά τη φωτιά, εκατοντάδες ή χιλιάδες κάτοικοι μπορεί να έχουν μείνει άστεγοι, αν και η πλήρης έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
81
64
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επίτροπος της FDA συνδέει δέκα θανάτους παιδιών στις ΗΠΑ με τα εμβόλια κατά της Covid19
Οι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή φλεγμονή του καρδιακού μυός - Ωστόσο επιστήμονες τονίζουν ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν ελεγχθεί πλήρως και αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά
Εμβόλιο 5
Μήνυμα για κοινό Πάσχα και ενότητα της πίστης στέλνει η υπογραφείσα δήλωση του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ' θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετά θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό
Ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' υπογράφουν την κοινή διακήρυξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
19
Zero Units: Στις «ομάδες θανάτου» της CIA στο Αφγανιστάν είχε υπηρετήσει ο 29χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Διεθνή μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις «Zero Units» για εγκλήματα πολέμου, όπως βασανιστήρια, εκτελέσεις αμάχων
Αφγανοί στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων
Newsit logo
Newsit logo