Wang Fuk Court: Το συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ που έγινε παγίδα θανάτου, στη φονικότερη πυρκαγιά εδώ και 63 χρόνια

Ασύλληπτη είναι η τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ λόγω της πολύνεκρης πυρκαγιάς που σημειώθηκε σε συγκρότημα με ουρανοξύστες στο βόρειο προάστιο Tai Po. Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά 65 είναι οι νεκροί. Εκατοντάδες παραμένουν αγνοούμενοι.

Οι εικόνες από τα πελώρια κτίρια παραδομένα στην πυρκαγιά, με τις φλόγες να «πηδάνε» από τον έναν πύργο στον άλλον, ταξίδεψαν στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα. Ο αριθμός των θυμάτων της πολύνεκρης πυρκαγιάς στο Χονγκ Κονγκ αλλάζει συνεχώς – μέχρι αυτήν την ώρα είναι τουλάχιστον 55 – καθώς εκατοντάδες, πάνω από 270, είναι οι αγνοούμενοι που τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν απεγνωσμένα να εντοπίσουν μέσα στα καμένα κτίρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πυρκαγιά είναι η πιο φονική που συνέβη στο Χονγκ Κονγκ εδώ και πολλά χρόνια. Τον Νοέμβριο του 1996, 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εμπορικό κτίριο στο Κοουλούν -στο κέντρο του Χονγκ Κονγκ – σε μια πυρκαγιά που διήρκεσε περίπου 20 ώρες.

4.600 άτομα σε 8 ουρανοξύστες

Το μεγάλο συγκρότημα κατοικιών που τυλίχθηκε στις φλόγες λέγεται Wang Fuk Court. Αποτελείται από 8 ουρανοξύστες, ύψους 31 ορόφων ο καθένας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι επτά από αυτούς επλήγησαν από τη φωτιά, μόλις ένας από τους 8, δεν επηρεάστηκε. Οι πύργοι, που χτίστηκαν το 1983, βρίσκονταν υπό ανακαίνιση όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, το συγκρότημα έχει 1.984 διαμερίσματα και στεγάζει περίπου 4.600 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Μάλιστα, σχεδόν το 40% των κατοίκων είναι τουλάχιστον 65 ετών ή μεγαλύτεροι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Ένα 24ωρο μετά, τα αίτια της πολύνεκρης πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, αλλά μια προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι η ταχύτητα εξάπλωσή της ήταν «ασυνήθιστη». Η αστυνομία ανέφερε ότι βρέθηκαν πλέγματα και πλαστικά φύλλα στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων, τα οποία δεν θεωρούνται ανθεκτικά στη φωτιά.

Τρεις άνδρες ηλικίας 52 έως 68 ετών συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε σχέση με την τραγωδία – δύο εκ των οποίων είναι διευθυντές κατασκευαστικής εταιρείας και ο τρίτος μηχανικός σύμβουλος. Η αστυνομία διερευνά τις ενέργειες ή την αμέλεια των υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας.

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας επέδειξαν σοβαρή αμέλεια, η οποία οδήγησε στο ατύχημα και στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση της φωτιάς, προκαλώντας μεγάλες απώλειες», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ορισμένοι κάτοικοι ανέφεραν πως οι συναγερμοί πυρκαγιάς δεν ενεργοποιήθηκαν.

Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ως η φονικότερη στο Χονγκ Κονγκ τα τελευταία 63 χρόνια, με κλίμακα συναγερμού επιπέδου πέντε, το υψηλότερο επίπεδο.

Μέσα σε 40 λεπτά από την πρώτη αναφορά, κηρύχθηκε σε επίπεδο τέσσερα, αλλά στις 18:22, περίπου 3,5 ώρες αργότερα, το επίπεδο αυξήθηκε ξανά.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ήχοι εκρήξεων ακουγόντουσαν μέσα στο κτίριο και οι πυροσβεστικές μάνικες δυσκολεύονταν να φτάσουν στους υψηλότερους ορόφους.

Η ένταση της φωτιάς εμπόδισε τους πυροσβέστες να εισέλθουν για επιχειρήσεις διάσωσης, δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής πυροσβεστικών υπηρεσιών Derek Armstrong Chan. Συνολικά κινητοποιήθηκαν 767 πυροσβέστες, 128 πυροσβεστικά οχήματα, 57 ασθενοφόρα και περίπου 400 αστυνομικοί.

Τι γνωρίζουμε για τα θύματα

Μεταξύ των νεκρών είναι ο πυροσβέστης Ho Wai-ho, 37 ετών, ο οποίος υπηρετούσε στο σταθμό Sha Tin για εννέα χρόνια. Η πυροσβεστική έχασε την επικοινωνία μαζί του στις 15:30 και περίπου μισή ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε καταρρεύσει. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο μετά.

Fire engulfs a residential building in Hong Kong https://t.co/CbZAe8vScz — Reuters (@Reuters) November 27, 2025

«Λυπάμαι βαθύτατα για την απώλεια αυτού του αφοσιωμένου και γενναίου πυροσβέστη», δήλωσε ο διευθυντής πυροσβεστικών υπηρεσιών, Andy Yeung.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι τουλάχιστον ένας ακόμη πυροσβέστης νοσηλεύεται. Επιπλέον, οι αστυνομικοί βοηθούν τους κατοίκους να αναζητήσουν συγγενείς χρησιμοποιώντας μεγάφωνα.

Οι σκαλωσιές μπαμπού έγιναν παγίδα θανάτου

Παρά το γεγονός ότι τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν εξακριβωθεί επίσημα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι φλόγες ξεκίνησαν και άρχισαν να επεκτείνονται από το πλέγμα με μπαμπού σκαλωσιές που είχε στηθεί μπροστά στα κτίρια, για λόγους ανακαίνισης. Πρόκειται για μια τεχνική πιο φτηνή από τις μεταλλικές σκαλωσιές, που πηγαίνει πίσω στο χρόνο χιλιάδες χρόνια.

Σύμφωνα με το CNN, είναι σχεδόν αδύνατο να περπατήσεις στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ και να μην δεις κτίρια «τυλιγμένα» από σκαλωσιές μπαμπού.

«Το μπαμπού είναι σίγουρα ένα εύφλεκτο υλικό. Αυτή είναι μια πολύ ξηρή περίοδος στο Χονγκ Κονγκ, επομένως η πιθανότητα ανάφλεξης αυτού του μπαμπού είναι πολύ υψηλή. Μόλις αναφλεγεί, η φωτιά θα εξαπλωθεί εξαιρετικά γρήγορα», δήλωσε ο Xinyan Huang, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Περιβαλλοντικού Κτιρίου και Ενεργειακής Μηχανικής του Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ.

Οι στύλοι από μπαμπού είναι επίσης «κάθετα προσανατολισμένοι, επομένως η φωτιά ουσιαστικά εξαπλώνεται χωρίς καμία αντίσταση», πρόσθεσε.

Οι Αρχές δήλωσαν ακόμα ότι εντόπισαν άλλα ακατάλληλα υλικά, όπως πλαστικά που κάλυπταν ορισμένα παράθυρα.

Υπάρχει, ωστόσο, η άλλη πλευρά όσων υπερασπίζονται τη χρήση την αρχαία τεχνική των μπαμπού στις σκαλωσιές, υποστηρίζοντας ότι δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την πυρκαγιά.

Ευάλωτοι κάτοικοι χτυπημένοι από τη φωτιά

Η φονική πυρκαγιά στο οικιστικό συγκρότημα του Χονγκ Κονγκ θυμίζει παρόμοια συμβάντα που σημειώθηκαν σε πανύψηλα κτίρια κατοικιών σε άλλα σημεία του πλανήτη. Τραγικές είναι οι μνήμες από τη φωτιά στον Πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου το 2017, έναν ουρανοξύστη κατοικιών 24 ορόφων, στον οποίο εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τον θάνατο 72 άνθρωποι.

Η επιλογή της στέγασης τόσων ανθρώπων σε κτίρια πολύ μεγάλου ύψους, από πολεδομική σκοπιά, θεωρείται ότι απαντά τόσο σε κοινωνικές ανάγκες όσο και σε προβλήματα διαχείρισης του χώρου. Ωστόσο, οι τραγωδίες αυτές έρχονται να θέσουν προβληματισμούς για το πόσο ασφαλής είναι ένας τέτοιος τύπος στέγασης.

Η πυρκαγιά χτύπησε μια γειτονιά αγαπητή σε πολλούς για τους πεζοδρόμους της, τις ευρείες ποδηλατικές διαδρομές και τα κοντινά μονοπάτια πεζοπορίας.

Το Wang Fuk Court ανήκει στο πρόγραμμα δημόσιας στέγασης της κυβέρνησης, που στοχεύει στην ενοικίαση ή πώληση προσιτής κατοικίας σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος με σημαντική έκπτωση.

Hong Kong’s deadliest fire in three decades has spotlighted its risky use of flammable bamboo scaffolding and mesh for building work in a tradition dating back centuries to mainland China https://t.co/PXBUrJze2v — Reuters (@Reuters) November 27, 2025

Το Χονγκ Κονγκ θεωρείται τακτικά μία από τις ακριβότερες αγορές ακινήτων στον κόσμο, όπου ένα μικρό διαμέρισμα μακριά από το κέντρο μπορεί να απορροφήσει ακόμη και το μισό μηνιαίο μισθό. Γι’ αυτό οι μονάδες δημόσιας στέγασης είναι ιδιαίτερα περιζήτητες, με λίστες αναμονής που συχνά εκτείνονται για χρόνια. Μέχρι το 2024, περίπου το 45% του πληθυσμού της πόλης ζει σε κάποια μορφή δημόσιας στέγασης, δηλαδή πάνω από 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους βασίζονται σε αυτά τα προγράμματα για να τα βγάλουν πέρα.

Μετά τη φωτιά, εκατοντάδες ή χιλιάδες κάτοικοι μπορεί να έχουν μείνει άστεγοι, αν και η πλήρης έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί.