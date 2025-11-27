Χονγκ Κονγκ: Φλέγονται ακόμα οι ουρανοξύστες – Αγωνία για τους εκατοντάδες αγνοούμενους, μάχη με τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες

Για δεύτερη μέρα οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες και να αναζητούν τους δεκάδες αγνοούμενους στο συγκρότημα ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ όπου ξέσπασε χθες Τετάρτη (26.11.2025) πυρκαγιά, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 55 άνθρωποι, στη χειρότερη τραγωδία που έχει γνωρίσει η ασιατική μητρόπολη εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Χονγκ Κονγκ, η πυρκαγιά, που είχε επεκταθεί σε επτά από τα οκτώ κτίρια 31 ορόφων του συγκροτήματος κατοικιών Wang Fuk Court, έχει κατασβεστεί σε τέσσερα από αυτά και έχει τεθεί υπό έλεγχο στα άλλα τρία.

Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ έκανε νωρίτερα λόγο για 279 αγνοούμενους, όμως στο μεταξύ τα σωστικά συνεργεία ανακοίνωσαν ότι έχουν εντοπίσει κάποιους από αυτούς. Εξάλλου 900 ένοικοι των πολυώροφων κτιρίων έχουν μεταφερθεί σε οκτώ καταφύγια.

Fire engulfs a residential building in Hong Kong https://t.co/CbZAe8vScz — Reuters (@Reuters) November 27, 2025

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο τεράστιο αυτό συγκρότημα κατοικιών το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία ανακαίνισης και επεσήμανε ότι έχει συλλάβει τρία πρόσωπα μετά τον εντοπισμό εύφλεκτων υλικών τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά «να εξαπλωθεί γρήγορα».

Οι τρεις άνδρες – δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος μηχανικός της κατασκευαστικής εταιρείας – συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα κτίρια ήταν καλυμμένα με προστατευτικά φύλλα πλέγματος και πλαστικό που ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας. Επίσης κατά τις έρευνές της στο κτίριο που έμεινε ανέπαφο από την πυρκαγιά ανακάλυψε ότι ορισμένα παράθυρα ήταν σφραγισμένα με αφρώδες υλικό, το οποίο είχε τοποθετηθεί από την κατασκευαστική εταιρεία που εκτελούσε εργασίες ανακαίνισης εδώ και έναν χρόνο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 15:00 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Τάι Πο στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ και εξαπλώθηκε γρήγορα σε επτά από τις οκτώ πολυκατοικίες αυτού του συγκροτήματος, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1983 και περιλαμβάνει 1.984 διαμερίσματα, με περισσότερους από 4.600 ενοίκους.

The Fire Services Department brought Wednesday’s deadly Tai Po fire under control in the early hours of Thursday. At least 44 people are dead, 279 are missing and dozens are injured after a fire engulfed seven residential towers. Full coverage: https://t.co/8LaESI6WYA Photo:… pic.twitter.com/6f05hojY9n — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) November 26, 2025

Πάνω από 1.200 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν για τις υπηρεσίες διάσωσης, σύμφωνα με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ. Ένας πυροσβέστης είναι μεταξύ των νεκρών, ενώ το προξενείο της Ινδονησίας ανακοίνωσε τον θάνατο δύο πολιτών της χώρας, που εργάζονταν ως οικιακοί βοηθοί.

Εκπρόσωπος των τοπικών αρχών δήλωσε ότι 61 άνθρωποι νοσηλεύονται ακόμη, εκ των οποίων οι 15 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Ντέρεκ Άρμστρονγκ Τσαν, αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόνισε ότι τις επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η δυσκολία πρόσβασης σε ορισμένους ορόφους.

Στο μεταξύ μια εντυπωσιακή αλυσίδα αλληλεγγύης έχει δημιουργηθεί αυθόρμητα γύρω από το τεράστιο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, που αποτελείται από οκτώ πολυκατοικίες 31 ορόφων η κάθε μία, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ανακαίνισης.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σπεύσει για να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες και για να βοηθήσουν στον εντοπισμό των αγνοούμενων.

«Είναι πραγματικά συγκινητικό. Το πνεύμα του Χονγκ Κονγκ, όταν κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολίες, όλος ο κόσμος σπεύδει να τον υποστηρίξει», δήλωσε ο Στοουν Νγκάι, 38 ετών, ένας από τους οργανωτές ενός αυτοσχέδιου πόστου παροχής βοήθειας.

«Χτυπούσαμε πόρτες, ενημερώναμε τους γείτονες, τους λέγαμε να απομακρυνθούν»

Οι ένοικοι του Wang Fuk Court διηγήθηκαν σκηνές αλλοφροσύνης.

«Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα», δήλωσε ένας άνδρας με το όνομα Σουέν. «Χτυπούσαμε πόρτες, χτυπούσαμε, ενημερώναμε τους γείτονες, τους λέγαμε να απομακρυνθούν», πρόσθεσε.

Ο 65χρονος Γιουέν, που ζει σε αυτό το συγκρότημα εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, εξήγησε ότι πολλοί από τους γείτονές του είναι ηλικιωμένοι και με περιορισμένη κινητικότητα. «Κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν καταλάβει ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και ενημερώθηκαν από το τηλέφωνο από τους γείτονές τους», εξήγησε.

Στο μεταξύ άνθρωποι έφταναν όλη τη νύκτα στα καταλύματα όπου μεταφέρθηκαν κάποιοι από τους πληγέντες για να δηλώσουν την εξαφάνιση μελών της οικογένειάς τους.

Real hell in Hong Kong: fire engulfs massive high-rises



Several residential blocks housing thousands of people are burning at once, trapping residents in a blazing inferno. The fire is spreading extremely fast.



At least four deaths have been reported so far, including a… pic.twitter.com/Jpp3rBaRLq — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025

Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε σήμερα (27.11.2025) ότι θα επιθεωρηθούν όλα τα μεγάλα εργοτάξια ανακαίνισης στην πόλη.

Οι πυρκαγιές αποτελούν εδώ και καιρό μάστιγα για το Χονγκ Κονγκ, ιδιαίτερα για τις φτωχότερες γειτονιές. Τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επιτρέψει να μειωθούν.

Ωστόσο ο κίνδυνος είναι αυξημένος καθώς το Χονγκ Κονγκ, όπου ζουν 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις παγκοσμίως, με περισσότερους από 7.100 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, πυκνότητα έως και τριπλάσια σε σχέση με τις πιο αστικοποιημένες περιοχές του κόσμου.