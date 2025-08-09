WSJ: Ουκρανία και Ευρώπη απάντησαν στο σχέδιο Πούτιν για εκεχειρία – Τι αντιπροτείνουν στη Ρωσία

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και η Ουκρανία απάντησαν στο σχέδιο του Βλαντίμιρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός με μία αντιπρόταση. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal (WSJ), το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν πως αυτή πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο ώστε οι επερχόμενες συνομιλίες Τραμπ – Πούτιν να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο,

Όπως αποκάλυψε το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025) η Wall Street Journal, Ευρώπη και Κίεβο απορρίπτουν την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν για ανταλλαγή τμημάτων της περιφέρειας του Ντονέτσκ που ελέγχει η Ουκρανία με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός. Η πρόταση παρουσιάστηκε σε συνάντηση με ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους στη Βρετανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι περιλαμβάνει η αντιπρόταση των Ευρωπαίων και του Κιέβου

Οι Κυβερνήσεις της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, σε συνεργασία με την Ουκρανία, κινητοποιήθηκαν για να απαντήσουν στην ειρηνευτική πρόταση που προέκυψε από τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Κρεμλίνο την προηγούμενη εβδομάδα.

Μετά τις συνομιλίες αυτές, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να παρέλθει η προθεσμία που ο ίδιος είχε θέσει για την επιβολή αυστηρών δευτερογενών κυρώσεων στη Ρωσία και συμφώνησε σε σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Στόχος της ευρωπαϊκής πλευράς είναι η χάραξη μίας κοινής «κόκκινης γραμμής» μαζί με την Ουκρανία, η οποία, όπως τονίζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, πρέπει να ισχύει σε κάθε πιθανή διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς, οι οποίοι αγωνίζονται για την ελευθερία και την ασφάλειά τους για πάνω από τρία χρόνια», ανέφερε στα social media το Σάββατο ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν. «Οι Ευρωπαίοι θα είναι επίσης αναγκαστικά μέρος της λύσης, καθώς αφορά τη δική τους ασφάλεια».

Η ευρωπαϊκή πρόταση θέτει ως προϋπόθεση την κατάπαυση του πυρός πριν από οποιοδήποτε άλλο βήμα. Επιπλέον, αναφέρει ότι η ανταλλαγή εδαφών μπορεί να γίνει μόνο σε αμοιβαία βάση: αν η Ουκρανία αποσυρθεί από ορισμένες περιοχές, η Ρωσία θα πρέπει να αποσυρθεί από άλλες, όπως σημειώνει η WSJ.

Κρίσιμο σημείο του ευρωπαϊκού σχεδίου, το οποίο παρουσιάστηκε στον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον απεσταλμένο του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ και τη Ρωσία, Στιβ Γουίτκοφ, είναι ότι οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση από το Κίεβο θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Τι θέλει ο Πούτιν

Το ευρωπαϊκό σχέδιο συντάχθηκε και παρουσιάστηκε στην αμερικανική πλευρά από τους επικεφαλής συμβούλους των Ευρωπαίων ηγετών. Ο Τζέι Ντι Βανς ήταν παρών στη συνάντηση, ενώ οι περισσότεροι άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την πρόταση που μετέφερε ο Γουίτκοφ από τη Μόσχα, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την παράδοση από την Ουκρανία περίπου του 33% της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο. Η γραμμή του μετώπου θα παγιωνόταν στα υπόλοιπα σημεία, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, τις οποίες η Ρωσία, επίσης, διεκδικεί.

Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της συνάντησης του Κρεμλίνου, σημείωσαν ότι ο Πούτιν δεν επανέλαβε την αρχική, πιο σκληρή του θέση: ότι η Ουκρανία πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί, η Κυβέρνησή της να αντικατασταθεί και ολόκληρη η Χερσώνα και η Ζαπορίζια, περιοχές των οποίων οι πρωτεύουσες ελέγχονται από την Ουκρανία, να παραχωρηθούν στη Ρωσία. Ο Πούτιν προσάρτησε αυτές τις τρεις περιοχές και μία τέταρτη, το Λουχάνσκ, το οποίο κατέχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη Μόσχα, μετά από «δημοψηφίσματα» το 2022.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν το Σάββατο ότι, εάν η Ουκρανία παρέδιδε ολόκληρη την περιφέρεια του Ντονέτσκ, η Ρωσία θα έπρεπε να αποσυρθεί από τα κατεχόμενα τμήματα της Ζαπορίζια και της Χερσώνας στα νότια.

Η απάντηση Ζελένσκι

Το σχέδιο προκάλεσε έντονη αντίδραση στον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δεν έχει προσκληθεί στη σύνοδο της Αλάσκας, καθώς και στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε, μετά τη συνομιλία του το Σάββατο με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, την πρόταση ως «ένα σχέδιο για να περιοριστούν τα πάντα στη συζήτηση του αδύνατου» και δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να παραχωρήσει τη γη της.

Ευρωπαίος αξιωματούχος σημείωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα δεν θα είχε ιδιαίτερη αξία χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών.

Στη συνάντησή τους με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επανέλαβαν ότι το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της Ουκρανίας. Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον, η Ευρώπη θα συνεχίσει να παρέχει στο Κίεβο όπλα και χρηματοδότηση, σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο.

πηγή: Wall Street Journal