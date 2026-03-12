Χακάν Φιντάν: Το Ιράν μπορεί να οδηγηθεί σε εμφύλιο πόλεμο

Η Τουρκία σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποσταθεροποίησης του Ιράν και προειδοποιεί για τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ στην Άγκυρα και συζήτησαν μεταξύ άλλων για την κατάσταση στον πόλεμο του Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε κάθε σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσωτερική αποσταθεροποίηση της χώρας.

«Η Άγκυρα παραμένει απολύτως αντίθετη σε κάθε σχέδιο που στοχεύει να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στο Ιράν και να τροφοδοτήσει συγκρούσεις στη βάση εθνοτικών ή θρησκευτικών διαφορών».