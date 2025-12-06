Συμβαίνει τώρα:
Χακάν Φιντάν: Τουρκία και ΗΠΑ πρέπει να βρουν τρόπο απομάκρυνσης των κυρώσεων CAATSA «πολύ σύντομα»

«Οι νατοϊκοί σύμμαχοι εργάζονται ήδη στο ζήτημα αυτό», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ από την Ντόχα
Χακάν Φιντάν
Ο Χακάν Φιντάν μιλώντας στο reuters / REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα (6/12/2025) στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι πιστεύει πως η Τουρκία και οι ΗΠΑ θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο για ν’ απομακρύνουν τις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA «πολύ σύντομα», ενημερώνοντας μάλιστα ότι οι σύμμαχοι από το ΝΑΤΟ εργάζονται ήδη πάνω στο ζήτημα αυτό.

Η δήλωση του Χακάν Φιντάν έγινε καθώς η Ουάσινγκτον απομάκρυνε την Άγκυρα από το πρόγραμμα του εξελιγμένου μαχητικού αεροσκάφους F-35 και επέβαλε κυρώσεις το 2020, σχετικά με την απόκτηση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Τουρκία.

H Τουρκία χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή αδικαιολόγητη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι πλευρές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το ζήτημα αυτό, στη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μία συνέντευξη στο περιθώριο της διάσκεψης του φόρουμ που διεξάγεται στη Ντόχα του Κατάρ, ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι το σχέδιο 28 σημείων της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για το οποίο, έχουν ασκήσει κριτική τόσο το Κίεβο, όσο και ευρωπαϊκές χώρες, ήταν μόνο ένα «αρχικό σημείο», ενώ τώρα εξελίσσεται σε ένα νέο πλαίσιο.

Κόσμος
