Χαμάς: «Ελπίζουμε το Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα μετά τις συνομιλίες στη Φλόριντα»

Στη Φλόριντα των ΗΠΑ θα ξεκινήσει σήμερα (19.12.2025) ο νέος γύρος συνομιλιών με το Ισραήλ προκειμένου να συζητηθούν η πορεία της εκεχειρίας με την Χαμάς στη Γάζα και το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά της, η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στις ΗΠΑ θα αναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει να παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του παλαιστινιακού κινήματος.

«Ο πληθυσμός μας περιμένει από αυτές τις συνομιλίες ότι οι συμμετέχοντες θα συμφωνήσουν για να τεθεί τέλος στις ακρότητες του Ισραήλ και θα σταματήσουν όλες οι παραβιάσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς.

Ο Ναΐμ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα επιτρέψουν να «υποχρεωθεί» το Ισραήλ να σεβαστεί ορισμένες προβλέψεις της εκεχειρίας που αφορούν «την είσοδο της βοήθειας, το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα και στις δύο κατευθύνσεις και την είσοδο όλων των απαραίτητων υλικών για την ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση των υποδομών».

Έκανε έκκληση να «υλοποιηθεί ό,τι απομένει από το σχέδιο Τραμπ, με τρόπο που θα επιτρέπει σταθερότητα με διάρκεια, έναρξη πλήρους ανοικοδόμησης, αλλά και μιας πολιτικής διαδικασίας που θα επιτρέψει στους Παλαιστινίους να κυβερνήσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους, μέχρι την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου και πλήρως κυρίαρχου κράτους».

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί στο Μαϊάμι με εκπροσώπους του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Τα επόμενα βήματα της εκεχειρίας

Το Κατάρ και η Αίγυπτος, που ενεργούν ως μεσολαβητές αλλά και ως εγγυητές της κατάπαυσης πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, ζητούν να ξεκινήσει η επόμενη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου.

Αυτή προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από όλη την περιοχή, την εγκατάσταση μιας μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης. Όμως πρόοδος στα θέματα αυτά δεν έχει σημειωθεί.

Και η κατάπαυση πυρός στη Γάζα, που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, παραμένει επισφαλής, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη ότι παραβιάζει τους όρους της, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή παραμένει κρίσιμη.

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου την εξουσία ασκεί η Χαμάς, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (18.12.2025), πως τουλάχιστον 395 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν επίσης σκοτωθεί στην περιοχή από την έναρξη της εκεχειρίας. Το Ισραήλ περιμένει την επιστροφή μιας τελευταίας σορού ομήρου που κρατείται στη Γάζα προτού ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας.