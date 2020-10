Χαμός στις ΗΠΑ: Τι έκανε ο Ρούντι Τζουλιάνι με το χέρι του μέσα στο παντελόνι;

Τι σχέση μπορεί να έχουν ο Ρούντι Τζουλιάνι (πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και νυν δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ) με τον Borat (τον Καζάκο δημοσιογράφο που υποδύεται ο Σάσα Μπάρον Κοέν) και μια (κατά τα φαινόμενα) απρεπής στάση;

Ο Ρούντι Τζουλιάνι καταγράφηκε (μυστικά), στο πλαίσιο της δεύτερης ταινίας Borat, μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, παρουσία νεαρής που του εμφανίστηκε ως δημοσιογράφος αλλά… παίζει την κόρη του Μπόρατ, να έχει το χέρι του μέσα στο παντελόνι του, ενώ είναι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι.

Αλήθεια ή παιχνίδι του φακού όπως ισχυρίζεται ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης;

Οι εικόνες που έχουν κάνει το γύρο του κόσμου και προκαλούν σάλο στις ΗΠΑ, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές, δείχνουν τον Ρούντι Τζουλιάνι να είναι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι σε δωμάτιο ξενοδοχείου, να έχει το χέρι του μέσα από το παντελόνι του, σε μια κίνηση που μοιάζει σαν να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα.

Όλα μπροστά στα μάτια της 24χρονης Μαρία Μπακάλοβα, ηθοποιού της ταινίας Borat που θέλει να παντρευτεί άτομο από τον κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ. Η 24χρονη, που παρουσιάστηκε στον Τζουλιάνι ως δημοσιογράφος, τον φλέρταρε και τον έπεισε να ανέβουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για ένα ποτό.

Καθώς ο Τζουλιάνι είναι με το χέρι στο παντελόνι, στο δωμάτιο μπουκάρει ο Borat και αρχίζει να φωνάζει: «Είναι 15! Είναι πολύ μεγάλη για σένα». Μόλις τον είδε, ο δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ σηκώνεται και τρέχει έξω από το δωμάτιο, ενώ ο Borat συνεχίζει να του φωνάζει πως ο Τραμπ θα ήταν απογοητευμένος μαζί του.

Όλα καταγράφηκαν από κρυφή κάμερα, που «έπιασε» τον Τζουλιάνι, να βγάζει το μικρόφωνο και να ζητάει από τη Μπακάλοβα το τηλέφωνό της κατά τη διάρκεια συνέντευξης για συντηρητικό μέσο ενημέρωσης, όπως πίστευε τουλάχιστον.

Ο Ρούντι Τζουλιάνι αρνήθηκε ότι τα όσα φαίνονται είναι… αυτό που φαίνονται. Σε μπαράζ tweets υποστήριξε ότι εκείνη την ώρα έφτιαχνε το παντελόνι του και δεν έβαζε το χέρι του στα γεννητικά του όργανα. Και ο Borat τα… βγάζει όλα αυτά γιατί ενόχλησαν οι αποκαλύψεις για τον γιο του Τζο Μπάιντεν, αλλά έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις.



Ο Σάσα Μπάρον Κοέν ως Μπόρατ

«Το video του Borat είναι απόλυτα κατασκευασμένο. Έφτιαχνα το πουκάμισό μου αφού είχα βγάλει το μικρόφωνο. Καμία στιγμή, πριν ή μετά τη συνέντευξη, δεν ήταν απρεπής. Αν ο Σάσα Μπάρον Κοέν υποστηρίξει κάτι άλλο, είναι ψεύτης».

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.



At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.