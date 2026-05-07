Χανταϊός: Η στιγμή που ο καπετάνιος του MV Hondius ανακοινώνει ότι ένας επιβάτης πέθανε – «Είμαστε ασφαλείς»

«Όσο τραγικό κι αν είναι, οφείλεται σε φυσικά αίτια πιστεύουμε και ό,τι προβλήματα κι αν είχε, ο γιατρός με ενημέρωσε ότι δεν ήταν μολυσματικά», ακούγεται να λέει για τον θάνατο επιβάτη
Βίντεο ντοκουμέντο από την ομιλία του καπετάνιου του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που έχει χτυπηθεί από χανταϊό έρχεται στο φως. Ενημερώνει τους επιβάτες ότι ένας συνταξιδιώτης τους πέθανε από φυσικά αίτια χωρίς να γνωρίζει τι θα επακολουθήσει.

Στο βίντεο μέσα το πλοίο ο καπετάνιος διαβεβαιώνει τους επιβάτες ότι το κρουαζιερόπλοιο είναι ασφαλές και ότι το περιβάλλον «δεν είναι μολυσματικό».

Πρόκειται για την στιγμή που τα μέλη του πληρώματος συγκέντρωσαν τον κόσμο για να ανακοινώσουν την είδηση ​​του θανάτου ενός επιβάτη. «Είναι θλιβερό μου καθήκον να σας ενημερώσω ότι ένας από τους επιβάτες μας δυστυχώς απεβίωσε χθες το βράδυ. Όσο τραγικό κι αν είναι, οφείλεται σε φυσικά αίτια πιστεύουμε και ό,τι προβλήματα κι αν είχε, ο γιατρός με ενημέρωσε ότι δεν ήταν μολυσματικά. Έτσι, το πλοίο είναι ασφαλές από αυτή την άποψη. Φυσικά, είναι μια πολύ, πολύ θλιβερή περίσταση που θα επηρεάσει την επιχείρησή μας», ήταν τα λόγια του καπετάνιου του πλοίου.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ένα ακόμη μέλος του πληρώματος. «Το πλοίο είναι ασφαλές. Αυτός ο κύριος δυστυχώς υπέκυψε σε φυσικά αίτια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε με ασφαλή και αξιοπρεπή τρόπο».

Τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους από τότε που το πλοίο αναχώρησε από την Αργεντινή και διέσχισε τον Ατλαντικό πριν από περίπου ένα μήνα.

Στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται 150 άτομα από 23 χώρες με τις υγειονομικές αρχές να διενεργούν εξετάσεις σε επιβάτες για να διαπιστώσουν πόσο ευρέως έχει εξαπλωθεί ο ιός. Τρεις ακόμη επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα ιού χανταϊού έφυγαν από το πλοίο για να λάβουν ιατρική περίθαλψη στην Ολλανδία, επιβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι ο συνολικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό παρέμεινε χαμηλός. «Έχει ξεκινήσει η παρακολούθηση των επιβατών και όσων έχουν ήδη αποβιβαστεί».

Ο αρχές της Ισπανίας έχει επιβεβαιώσει ότι πλοίο κατευθύνεται προς τα Κανάρια Νησιά. Ο κυβερνήτης της περιοχής δεν κρύβει την αντίδρασή του. «Δεν μπορώ να επιτρέψω [στο MV Hondius] να δέσει στις Κανάριες Νήσους. Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο και ούτε μας έχουν δοθεί αρκετές πληροφορίες».

