Η Σαουδική Αραβία «τράβηξε το αυτί» του Τραμπ και ακύρωσε την Επιχείρηση Ελευθερία στα Στενά του Ορμούζ

Η Σαουδική Αραβία φαίνεται πως κρύβεται πίσω από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην «πατήσει τη σκανδάλη» και να αναστείλει την επιχείρηση Ελευθερία στα Στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους αρνήθηκε να επιτρέψει στις ΗΠΑ τη χρήση βάσεων και του εναέριου χώρου της για τη στρατιωτική επιχείρηση προστασίας πλοίων στην περιοχή.

Σύμφωνα με το NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει αιφνιδιαστικά μέσω social media την «Επιχείρηση Ελευθερία», με στόχο να διασφαλιστεί η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις απειλές και επιθέσεις του Ιράν στη θαλάσσια περιοχή.

Ωστόσο, η ανακοίνωση φαίνεται πως προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στη Σαουδική Αραβία, καθώς δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Σε απάντηση, το βασίλειο ενημέρωσε την Ουάσιγκτον ότι δεν θα επιτρέψει την απογείωση αμερικανικών αεροσκαφών από τη βάση Prince Sultan νοτιοανατολικά του Ριάντ, ούτε τη διέλευση στρατιωτικών αεροσκαφών από τον σαουδαραβικό εναέριο χώρο για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, χωρίς όμως να γεφυρωθούν οι διαφορές.

Η εξέλιξη αυτή φέρεται να ανάγκασε τον Τραμπ να «παγώσει» προσωρινά την Επιχείρηση Ελευθερία, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση των αμερικανικών δυνάμεων στον κρίσιμο εναέριο χώρο της περιοχής.

Σαουδαραβική πηγή ανέφερε ότι οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι συνεχείς, ενώ το Ριάντ εμφανίζεται να στηρίζει κυρίως τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Πακιστάν για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι χωρίς τη συνεργασία χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Ομάν, η επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να υποστηριχθεί αποτελεσματικά.

Η αμερικανική βάση Prince Sultan αποτελεί κρίσιμο επιχειρησιακό κόμβο για μαχητικά αεροσκάφη, ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού και συστήματα αεράμυνας.

«Λόγω γεωγραφίας, χρειάζεται η συνεργασία των περιφερειακών συμμάχων για τη χρήση του εναέριου χώρου τους», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές.

Παρά την προσωρινή αναστολή της επιχείρησης, οι ΗΠΑ διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, με δύο ομάδες αεροπλανοφόρων και ενισχυμένες δυνάμεις στον Κόλπο.

Η επιχείρηση είχε στόχο να συνοδεύει εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν συνεχίζει να απειλεί τη ναυσιπλοΐα σε ένα από τα σημαντικότερα περάσματα παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου.