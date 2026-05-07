Ντυμένη για τη διαδοχή: Τι αποκαλύπτουν οι εμφανίσεις της Κιμ Τζου Ε για το μέλλον της Βόρειας Κορέας

Η πρώτη της εμφάνιση δίπλα στον πατέρα της δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντιθέτως, έμοιαζε σχεδόν σκηνοθετημένη: ένα παιδί, καλοντυμένο και απόλυτα συντονισμένο με την εικόνα εξουσίας, να περπατά μπροστά από έναν διηπειρωτικό πύραυλο. Από εκείνη τη στιγμή, η Κιμ Τζου Αε δεν είναι απλώς η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν – είναι η διάδοχος της Βόρειας Κορέας.

Η εικόνα της, οι εμφανίσεις της και, κυρίως, τα ρούχα της, φαίνεται να αφηγούνται μια ιστορία πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία της. Όταν τον Νοέμβριο του 2022 δημοσιοποιήθηκε η πρώτη φωτογραφία της, η μικρή – μόλις εννέα ετών τότε Κιμ Τζου Αε – στεκόταν δίπλα στον πατέρα της Κιμ Γιονγκ Ουν με μαύρο παντελόνι και λευκό μπουφάν, τα μαλλιά της προσεκτικά δεμένα.

Από τότε, η «διεθνής» εικόνα της εξελίσσεται σταθερά: πιο προσεγμένα χτενίσματα, πιο κομψά σύνολα, μια ολοένα και πιο ώριμη παρουσία. Σήμερα, στα 13 της, εμφανίζεται συχνά δίπλα στον πατέρα της. Σε εκτοξεύσεις πυραύλων, στρατιωτικές παρελάσεις, ακόμη και σε επίσημα ταξίδια.

Σύμφωνα με τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, η αυξανόμενη προβολή της δεν είναι τυχαία: εκτιμάται ότι έχει ήδη επιλεγεί ως πιθανή διάδοχος.



Η «γλώσσα» των ρούχων

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ενδυματολογικές της επιλογές δεν είναι προσωπικές ούτε τυχαίες, αλλά καθοδηγούνται από το Τμήμα Προπαγάνδας και Καθοδήγησης, τον μηχανισμό που διαμορφώνει την εικόνα της ηγεσίας.

Άλλοτε εμφανίζεται με αυστηρά κοστούμια και φούστες, θυμίζοντας τη μητέρα της, Ρι Σολ Τζου. Άλλοτε με δερμάτινα μπουφάν και πιο «σκληρές» γραμμές, κατάλληλες για επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις – συχνά μάλιστα ντυμένη παρόμοια με τον πατέρα της.

Πρόκειται για μια στρατηγική «αναπαραγωγής εικόνας», μια τακτική που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.

Ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν, στα πρώτα χρόνια της εξουσίας του, υιοθέτησε το στιλ του παππού του, Κιμ Ιλ Σουνγκ, για να ενισχύσει τη νομιμοποίησή του – σε τέτοιο βαθμό που κυκλοφορούσαν φήμες πως επρόκειτο για «επανενσάρκωση».



Πολυτέλεια για λίγους

Πέρα από την πολιτική σημειολογία, η εμφάνιση της Τζου Ε στέλνει και ένα άλλο μήνυμα: τη σαφή απόσταση της ελίτ από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Η ίδια έχει εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου Gucci και ρολόγια Cartier, με ρούχα από τον οίκο Christian Dior, αξίας χιλιάδων δολαρίων, σε μια χώρα όπου τέτοια είδη θεωρούνται απαγορευμένα ή απλησίαστα για τους περισσότερους πολίτες.

Την ίδια ώρα, το καθεστώς επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στην «ξένη κουλτούρα». Με νόμους απαγορεύονται ρούχα, χτενίσματα και τάσεις που θεωρούνται «αντισοσιαλιστικές».



Ωστόσο, η οικογένεια Κιμ φαίνεται να βρίσκεται υπεράνω αυτών των κανόνων.

Παρά τους περιορισμούς, η επιρροή της είναι ήδη ορατή. Αναφορές κάνουν λόγο για αύξηση στη ζήτηση πολυτελών προϊόντων μεταξύ εύπορων Βορειοκορεατών, ενώ στοιχεία του στιλ της – από δερμάτινα παλτό μέχρι συγκεκριμένα χτενίσματα – αρχίζουν να αντιγράφονται.

Σε μια χώρα με περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο, ο ηγέτης λειτουργούσε ανέκαθεν ως απρόσμενο fashion icon. Τώρα, φαίνεται πως τον ρόλο αυτό αρχίζει να μοιράζεται ή και να κληρονομεί η κόρη του, σημειώνει το BBC.

Και ίσως, τελικά, τα ρούχα της να μην είναι απλώς θέμα αισθητικής, αλλά το πρώτο κεφάλαιο μιας προσεκτικά σχεδιασμένης διαδοχής.