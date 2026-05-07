Τεντ Τέρνερ: Ο ιδρυτής του CNN που έμαθε στον κόσμο να βλέπει τις εξελίξεις live – Η αυτοκτονία που τον σημάδεψε και ο θυελλώδης γάμος με την Τζέιν Φόντα

Οραματιστής, προκλητικός, ασυμβίβαστος. Ο Τεντ Τέρνερ δεν ήταν απλώς ένας ισχυρός άνδρας των media – ήταν εκείνος που επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ενημερώνεται. Ο ιδρυτής του CNN, που έφερε τις ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο στα σπίτια εκατομμυρίων ανθρώπων, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που άλλαξε για πάντα το παγκόσμιο τηλεοπτικό τοπίο.

Ο Τεντ Τέρνερ – που θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης Αμερικής – πέθανε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, έπειτα από μάχη με την άνοια με σωμάτια Lewy, μια ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια.

Από την επανάσταση των ειδήσεων στην αυτοκρατορία των media

Με τη δημιουργία του CNN το 1980, ο Τέρνερ τόλμησε κάτι που τότε έμοιαζε παράλογο εκείνη την εποχή: ένα κανάλι ειδήσεων που δεν θα «έκλεινε» ποτέ και έμαθε στον κόσμο να παρακολουθεί live τις εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν.

Οι επικριτές το ειρωνεύτηκαν ως «Chicken Noodle Network» – για τις φθηνές παραγωγές και τις γκάφες που γίνονταν στον αέρα. Λίγα χρόνια αργότερα, όμως, η ζωντανή κάλυψη του Πολέμου του Κόλπου το καθιέρωσε ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στην εξάπλωση της συνδρομητικής τηλεόρασης, δημιουργώντας κανάλια όπως το TNT, το Turner Classic Movies και το Cartoon Network.

Ριψοκίνδυνος και διορατικός, επένδυσε δισεκατομμύρια, απέκτησε τεράστιες βιβλιοθήκες ταινιών και έχτισε μια αυτοκρατορία που τελικά πούλησε στη Time Warner το 1995 έναντι 6,5 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η μετέπειτα συγχώνευση με την AOL αποδείχθηκε καταστροφική – και ο ίδιος απομακρύνθηκε από τη διοίκηση.

Γνωστός για την εκρηκτική του προσωπικότητα, ο Τέρνερ δεν δίσταζε να προκαλεί. Τα παρατσούκλια «Mouth of the South» και «Captain Outrageous» τον ακολουθούσαν για χρόνια.

Είχε παντρευτεί τρεις φορές, με πιο γνωστή τη σχέση του με τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Τζέιν Φόντα, με την οποία έμειναν μαζί για μια δεκαετία.

Παρά τις επιτυχίες του, η ζωή του σημαδεύτηκε από τραγωδίες: ο πατέρας του αυτοκτόνησε όταν ο ίδιος ήταν μόλις 24 ετών, αφήνοντάς του την οικογενειακή επιχείρηση, την οποία εκείνος μετέτρεψε σε κολοσσό.