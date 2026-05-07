Τεντ Τέρνερ: Ο ιδρυτής του CNN που έμαθε στον κόσμο να βλέπει τις εξελίξεις live – Η αυτοκτονία που τον σημάδεψε και ο θυελλώδης γάμος με την Τζέιν Φόντα

Οραματιστής, προκλητικός, ασυμβίβαστος. Ο Τεντ Τέρνερ δεν ήταν απλώς ένας ισχυρός άνδρας των media – ήταν εκείνος που επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ενημερώνεται. Ο ιδρυτής του CNN, που έφερε τις ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο στα σπίτια εκατομμυρίων ανθρώπων, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που άλλαξε για πάντα το παγκόσμιο τηλεοπτικό τοπίο.

Ο Τεντ Τέρνερ – που θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης Αμερικής – πέθανε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, έπειτα από μάχη με την άνοια με σωμάτια Lewy, μια ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια.

Από την επανάσταση των ειδήσεων στην αυτοκρατορία των media

Με τη δημιουργία του CNN το 1980, ο Τέρνερ τόλμησε κάτι που τότε έμοιαζε παράλογο εκείνη την εποχή: ένα κανάλι ειδήσεων που δεν θα «έκλεινε» ποτέ και έμαθε στον κόσμο να παρακολουθεί live τις εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν.

Οι επικριτές το ειρωνεύτηκαν ως «Chicken Noodle Network» – για τις φθηνές παραγωγές και τις γκάφες που γίνονταν στον αέρα. Λίγα χρόνια αργότερα, όμως, η ζωντανή κάλυψη του Πολέμου του Κόλπου το καθιέρωσε ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στην εξάπλωση της συνδρομητικής τηλεόρασης, δημιουργώντας κανάλια όπως το TNT, το Turner Classic Movies και το Cartoon Network.

Ριψοκίνδυνος και διορατικός, επένδυσε δισεκατομμύρια, απέκτησε τεράστιες βιβλιοθήκες ταινιών και έχτισε μια αυτοκρατορία που τελικά πούλησε στη Time Warner το 1995 έναντι 6,5 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η μετέπειτα συγχώνευση με την AOL αποδείχθηκε καταστροφική – και ο ίδιος απομακρύνθηκε από τη διοίκηση.

Γνωστός για την εκρηκτική του προσωπικότητα, ο Τέρνερ δεν δίσταζε να προκαλεί. Τα παρατσούκλια «Mouth of the South» και «Captain Outrageous» τον ακολουθούσαν για χρόνια.

Είχε παντρευτεί τρεις φορές, με πιο γνωστή τη σχέση του με τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Τζέιν Φόντα, με την οποία έμειναν μαζί για μια δεκαετία.
Παρά τις επιτυχίες του, η ζωή του σημαδεύτηκε από τραγωδίες: ο πατέρας του αυτοκτόνησε όταν ο ίδιος ήταν μόλις 24 ετών, αφήνοντάς του την οικογενειακή επιχείρηση, την οποία εκείνος μετέτρεψε σε κολοσσό.

Η αυτοκτονία που τον σημάδεψε

Η ζωή του Τεντ Τέρνερ καθορίστηκε από νωρίς από μια τραγωδία που θα τον ακολουθούσε για πάντα. Το 1963, ο πατέρας του, Τεντ Τέρνερ πρεσβύτερος, έδωσε τέλος στη ζωή του, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο ένα τεράστιο συναισθηματικό κενό, αλλά και μια βαριά ευθύνη.

Σε ηλικία μόλις 24 ετών, ο νεαρός τότε Τέρνερ βρέθηκε ξαφνικά επικεφαλής της οικογενειακής επιχείρησης διαφημιστικών πινακίδων. Χωρίς περιθώρια για δισταγμούς, είχε να επιλέξει ανάμεσα στην κατάρρευση και την επέκταση. Επέλεξε το δεύτερο.

Η απώλεια του πατέρα του έγινε η κινητήριος δύναμη πίσω από τη φιλοδοξία και την αδιάκοπη ανάγκη του να αποδείξει την αξία του. Πολλοί συνεργάτες του έχουν περιγράψει έναν άνθρωπο που λειτουργούσε στα άκρα - άλλοτε χαρισματικός και οραματιστής κι άλλοτε παρορμητικός και ανυπότακτος.

Ίσως τελικά αυτή η βαθιά πληγή να ήταν και το στοιχείο που διαμόρφωσε τον άνθρωπο που αργότερα θα άλλαζε για πάντα τον χάρτη των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης.

Ο επιχειρηματίας που έγινε ακτιβιστής

Από την κατάκτηση του America’s Cup το 1977 μέχρι τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του για διεθνή ζητήματα, ο Τέρνερ δεν έπαψε ποτέ να προκαλεί και να διχάζει. 

Σταδιακά, απομακρύνθηκε από τον χώρο των media και στράφηκε σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις. Δώρισε 1 δισ. δολάρια στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ίδρυσε το Turner Foundation, στηρίζοντας πρωτοβουλίες για το περιβάλλον.

Ιδιοκτήτης τεράστιων εκτάσεων γης και ένας από τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες στις ΗΠΑ, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην προστασία της φύσης, διατηρώντας ακόμη και κοπάδια χιλιάδων βισώνων.

Η Τζέιν Φόντα και οι χίλιες και μια ερωμένες

Πέρα από τις επιχειρηματικές του επιτυχίες, ο Τεντ Τέρνερ υπήρξε μια έντονα πολυσυζητημένη προσωπικότητα και στην ιδιωτική του ζωή. Με τρεις γάμους και πέντε παιδιά, αλλά και αμέτρητες ερωτικές περιπέτειες, είχε χτίσει τη φήμη ενός ακαταμάχητου γόη ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια - όταν μάλιστα αποβλήθηκε από το Brown University επειδή μια συμφοιτήτριά του βρέθηκε στο δωμάτιό του.

Ο πιο προβεβλημένος γάμος του ήταν εκείνος με τη Τζέιν Φόντα, το 1991. Εκείνη, ήδη επιτυχημένη επιχειρηματίας χάρη στα βίντεο αεροβικής, κι εκείνος δισεκατομμυριούχος των media, έμοιαζαν με το απόλυτο power couple της εποχής. Η ίδια έχει περιγράψει πως τον ερωτεύτηκε βλέποντάς τον να μιλά με ενθουσιασμό για ένα σμήνος πουλιών - μια εικόνα που, όπως έλεγε, αποκάλυπτε την ευαίσθητη πλευρά του.

Ωστόσο, πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα, η σχέση τους υπήρξε ταραχώδης. Μετά τον χωρισμό τους το 2001, αποκαλύφθηκαν εντάσεις, ζήλιες και απιστίες.

Σε μια χαρακτηριστική στιγμή που περιγράφεται στην αυτοβιογραφία της Φόντα, η ηθοποιός του πέταξε μια τηλεφωνική συσκευή όταν έμαθε για ακόμη μία εξωσυζυγική σχέση του.

Παρά τις συγκρούσεις, οι δυο τους φαίνεται πως συνδέονταν βαθύτερα, καθώς και οι δύο είχαν βιώσει την τραυματική απώλεια γονιού από αυτοκτονία - εκείνη της μητέρας της, εκείνος του πατέρα του. Ίσως αυτό να εξηγεί γιατί, όπως είχε παραδεχτεί ο ίδιος, μετά τη Φόντα δεν σκέφτηκε ποτέ ξανά τον γάμο.

Μάλιστα, μετά τον χωρισμό τους, ο Τέρνερ είχε δηλώσει - με τον χαρακτηριστικό του τρόπο - ότι προσπάθησε να καλύψει το κενό της με ένα μικρό χαρέμι με τέσσερις ερωμένες με τις οποίες συζούσε ανά μία εβδομάδα - παραδεχόμενος ωστόσο πως ούτε αυτό τον έκανε πραγματικά ευτυχισμένο.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Holywood Reporter», παραδέχτηκε ότι όταν τελείωσε η σχέση του με τη Τζέιν Φόντα το 2001, υπέφερε, έκλαιγε και δεν μπορούσε να κάνει τίποτε επί μήνες.

«Κατόπιν αποφάσισα να προχωρήσω», είχε πει. «Με ποιον τρόπο; Υιοθετώντας τον κανόνα της μιας ερωτικής συντρόφου την εβδομάδα!»

Ίσως ο ίδιος να συνόψισε καλύτερα τη ζωή του, όταν κάποτε αναρωτήθηκε τι θα ήθελε να γράφει ο τάφος του: «Δεν έχω τίποτα άλλο να πω».

