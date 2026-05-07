Ο Ντόναλντ Τραμπ «βλέπει» τέλος του πολέμου με το Ιράν – Με ειρωνείες απαντά η Τεχεράνη

Μπορεί για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ να έκανε δηλώσεις περί συμφωνίας με το Ιράν, απειλώντας το πως αν δεν δεχτεί θα ξεκινήσουν νέες επιθέσεις στην Τεχεράνη. Το Ισραήλ σφυροκόπησε περιοχές του Λιβάνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Τετάρτη (06.05.2026) ότι είναι «πολύ πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών, μολονότι, ταυτόχρονα έβαλε στο τραπέζι και την απειλή νέων αμερικανικών βομβαρδισμών.

«Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. Είχε ήδη εκφράσει αισιοδοξία νωρίτερα.

«Αν το Ιράν δεχτεί να δώσει ότι συμφωνήθηκε (…) η ήδη θρυλική επιχείρηση ‘Επική Οργή’ θα τελειώσει», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος μέσω Truth Social.

Αλλά, αν οι Ιρανοί «δεν δεχτούν, θα αρχίσουν (νέοι) βομβαρδισμοί, και θα είναι, λυπηρά, πολύ υψηλότερου επιπέδου και έντασης από ό,τι προηγουμένως», διεμήνυσε αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου και συνεχιζόταν ως την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός την 8η Απριλίου.

Όπως αναφέρει το Axios η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι έχει διαμορφωθεί πρόσφορο έδαφος για μια καταρχήν συμφωνία με την Τεχεράνη, μέσω ενός σύντομου κειμένου 14 σημείων, το οποίο ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα το δημοσίευμα, το προτεινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει:

Προσωρινή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου από την ιρανική πλευρά,

Σταδιακή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων,

Διασφάλιση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ,

Κινήσεις αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, πηγές του Reuters αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί επισήμως οι λεπτομέρειες της πρότασης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε στο πρακτορείο ISNA ότι η αμερικανική πρόταση «τελεί ακόμη υπό αξιολόγηση από την Τεχεράνη», προσθέτοντας πως οι ιρανικές θέσεις θα μεταφερθούν μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών.

Στην άλλη πλευρά, ο κυριότερος διαπραγματευτής του Ιράν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την «παράδοση» της Τεχεράνης εφαρμόζοντας «νέα στρατηγική» με σκοπό «να καταστραφεί η συνοχή της χώρας».

Δεν έλειψαν πάντως και οι ειρωνείες από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. «Η επιχείρηση “Εμπιστέψου με bro” απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη “δήθεν επιχείρηση”», έγραψε σε ανάρτησή του.

Operation Trust Me Bro failed. Now back to routine with Operation Fauxios. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 6, 2026

Πάντως το Ιράν δεν βρόντηξε την πόρτα, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ να σημειώνει ότι η Τεχεράνη «εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση» των Αμερικανών.

«Όλα τα σενάρια»

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, η χώρα του οποίου φιλοξένησε τον πρώτο και μοναδικό ως τώρα, άκαρπο, γύρο απευθείας συνομιλιών των ΗΠΑ και του Ιράν την 11η Απριλίου, τόνισε πως τρέφει την «ελπίδα» ότι η τρέχουσα «ώθηση» θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη». Στο Ιράν, κάποιοι δεν κρύβουν πως έχουν απαυδήσει.

Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως είναι έτοιμος «για όλα τα σενάρια» στο Ιράν. Ο στρατός του είναι επίσης «έτοιμος» να ξαναρχίσει «ισχυρή» επιχείρηση, σύμφωνα με τον επικεφαλής του υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν χθες Τετάρτη το βράδυ αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν έναν μήνα, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάλ, που πρόσκειται στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου και του Γερμανικού Πρακτορείου σε αυτό το τελευταίο.

Παράλληλα, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, καθώς οι επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός η οποία υποτίθεται πως τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.

Βομβαρδισμός στη Σαξάκια, μεταξύ της Σιδώνας και της Τύρου, στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 33, συμπεριλαμβανομένων 6 παιδιών.