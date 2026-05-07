Χανταϊός: Θρίλερ με τους 23 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, που αποβιβάστηκαν πριν γίνουν γνωστά τα κρούσματα

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση για το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, καθώς ξυπνούν μνήμες από την πανδημία κορονοϊού. Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σάββατο, ενώ πλέον έχει σημάνει συναγερμός για τους 23 επιβάτες που αποβιβάστηκαν πριν από 2 εβδομάδες, πριν ακόμα γίνει γνωστός ο θάνατος του ζευγαριού των Ολλανδών από τον επικίνδυνο ιό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της El País, οι 23 επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί Αγία Ελένη στον Νότιο Ατλαντικό και επέστρεψαν στις χώρες τους χωρίς περιοριστικά μέτρα ή ιατρική απομόνωση, καθώς κανείς δεν γνώριζε για ότι το ζευγάρι των Ολλανδών νοσούσε από χανταϊό.

«Υπάρχουν 23 άνθρωποι που κυκλοφορούν εκεί έξω και μέχρι πριν από τρεις ημέρες κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους», ανέφερε επιβάτης του πλοίου στην ισπανική εφημερίδα.

Η ανησυχία εντάθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς έγινε γνωστό ότι ένας από αυτούς νοσηλεύεται ήδη σε νοσοκομείο της Ζυρίχης με συμπτώματα χανταϊού, αποτελώντας το όγδοο ύποπτο ή επιβεβαιωμένο περιστατικό που συνδέεται με το πλοίο.

Οι αμερικανικές και βρετανικές αρχές παρακολουθούν πλέον επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα από το MV Hondius.

Στη Μεγάλη Βρετανία, δύο Βρετανοί που επέστρεψαν από την Αγία Ελένη βρίσκονται σε απομόνωση στα σπίτια τους, παρότι δεν εμφανίζουν συμπτώματα, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας.

Στις ΗΠΑ, αρκετοί επιβάτες παρακολουθούνται ιατρικά, μεταξύ αυτών άτομα σε Τζόρτζια, Αριζόνα και Καλιφόρνια.

Τρεις νεκροί και οκτώ ύποπτα κρούσματα

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί οκτώ ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο πλοίο, εκ των οποίων τρία έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας ασθενής νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική και ένας ακόμη σε νοσοκομείο της Ελβετίας.

Οι ειδικοί εξετάζουν πλέον αν η μόλυνση προήλθε από κοινή έκθεση σε τρωκτικά ή αν υπήρξε μετάδοση μεταξύ επιβατών, καθώς το στέλεχος Andes του χανταϊού – που εντοπίστηκε στους ασθενείς – είναι το μοναδικό γνωστό στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Στην Τενερίφη το Σάββατο

Το MV Hondius, που είχε παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν προς την Τενερίφη, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο ή το αργότερο την Κυριακή.

Οι ισπανικές αρχές σχεδιάζουν ειδική επιχείρηση αποβίβασης και επαναπατρισμού των επιβατών χωρίς επαφή με τον τοπικό πληθυσμό.

Στο πλοίο παραμένουν 14 Ισπανοί επιβάτες και μέλη πληρώματος, οι οποίοι θα μεταφερθούν στη Μαδρίτη και θα τεθούν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων έχει εκφράσει έντονες αντιδράσεις για την απόφαση να καταπλεύσει το πλοίο στην Τενερίφη, καταγγέλλοντας έλλειψη ενημέρωσης από τη Μαδρίτη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ήταν 4 μήνες στη Λατινική Αμερική

Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλεύσει την 1η Απριλίου από την Ουσουάια της Αργεντινής με 149 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 διαφορετικές χώρες.

Οι αρχές εξετάζουν αν το πρώτο ζευγάρι Ολλανδών που εμφάνισε συμπτώματα μολύνθηκε πριν επιβιβαστεί, κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε Αργεντινή και Χιλή, ή αν η έκθεση έγινε αργότερα κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.

Κατά την El Pais οι Ολλανδοί βρίσκονταν σε διακοπές σε χώρες της Λατινικής Αμερικής σχεδόν 4 μήνες.