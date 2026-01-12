Χάος στο Ιράν με 500 νεκρούς και διαδικτυακό «μπλακ άουτ» – Νέο μήνυμα Τραμπ: «Εξετάζουμε δυνατές επιλογές»

Δραματική αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των νεκρών από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, με περισσότερους από 500 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA). Ο απολογισμός αυτός έρχεται ενώ η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς σχεδόν ολοκληρωτικού μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, ενώ οι διαμαρτυρίες εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους.

Η HRANA ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 544 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί, αριθμός που αυξήθηκε δραματικά μέσα σε ένα μόλις 24ωρο. Παράλληλα, 579 επιπλέον θάνατοι παραμένουν υπό διερεύνηση, γεγονός που ανεβάζει τον πιθανό συνολικό απολογισμό από τις διαμαρτυρίες στο Ιράν στους 1.123 νεκρούς, καθιστώντας την εξέγερση μία από τις πιο αιματηρές των τελευταίων ετών στο Ιράν.

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι περισσότεροι διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πραγματικά πυρά ή σκάγια, συχνά από πολύ κοντινή απόσταση, γεγονός που ενισχύει τις καταγγελίες για ακραία καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση έδειχναν δεκάδες σακούλες με πτώματα στο ιατροδικαστικό κέντρο της Τεχεράνης, ενώ συγγενείς θυμάτων περίμεναν απεγνωσμένα έξω από το Forensic Medical Centre του Kahrizak για να αναγνωρίσουν σορούς. Σύμφωνα με την κυβέρνηση ο θάνατός τους είναι αποτέλεσμα «ένοπλων τρομοκρατών» από ξένες δυνάμεις, ισχυρισμός που αμφισβητείται έντονα από ανεξάρτητες πηγές.

Τραμπ: Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αντιμέτωπη με μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της κυβέρνησης.

«Οι ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (…) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση.

Ο ίδιος σημείωσε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές» όσον αφορά το Ιράν, που «έχει αρχίσει να ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει η Ουάσινγκτον.

«Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημα, και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν πάνω στο αεροσκάφος του. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα αποτροπής, λέγοντας: «Αν το Ιράν χτυπήσει βάσεις μας στην περιοχή, θα το χτυπήσουμε σκληρότερα από ποτέ».

Μπλόκαραν το Starlink

Σύμφωνα με το Forbes, το ιρανικό καθεστώς έχει αναπτύξει στρατιωτικά συστήματα παρεμβολής που μπλοκάρουν την πρόσβαση στο δορυφορικό δίκτυο Starlink, πλήττοντας σοβαρά την εναλλακτική συνδεσιμότητα των αντικαθεστωτικών διαδηλωτών.

Όπως αναφέρει το Iran Wire, παρά το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες τερματικά Starlink φέρονται να λειτουργούν στη χώρα, η κρατική διακοπή επεκτάθηκε και στις δορυφορικές συνδέσεις, με αρχική απώλεια 30% της κίνησης, η οποία ξεπέρασε το 80% μέσα σε λίγες ώρες.

Την αυξημένη χρήση του Starlink στο Ιράν επιβεβαιώνει και η Times of Israel, σημειώνοντας ότι αυτό συμβαίνει παρότι η υπηρεσία παραμένει παράνομη στη χώρα. Η εξέλιξη εντείνει τους φόβους για μια νέα φάση ψηφιακού αυταρχισμού, καθώς περιορίζονται δραστικά τα μέσα επικοινωνίας των διαδηλωτών.

Another proof of regime’s massacre of unarmed civilians. Regime forces open fire (seen on the left) as unarmed protesters fearlessly push a trash can toward them for cover (seen on the right). They are killing people while keeping #Iran under a #DigitalBlackoutIran to hide it. pic.twitter.com/JDFmreBDye — ILIA HASHEMI (@IliaHashemicom) January 11, 2026

Μαζικές συλλήψεις και φυλακίσεις

Πέρα από τους νεκρούς, η HRANA αναφέρει ότι πάνω από 10.681 άτομα έχουν συλληφθεί και μεταφερθεί σε φυλακές, καθώς το καθεστώς επιχειρεί να καταστείλει κάθε εστία αντίστασης. Η έλλειψη πρόσβασης σε ανεξάρτητη ενημέρωση, λόγω του μπλακάουτ σε όλες τις 31 επαρχίες της χώρας, καθιστά αδύνατη την πλήρη εικόνα της έκτασης της καταστολής.

Απειλές πολέμου

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις προκαλούν έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζονται «πολύ ισχυρές επιλογές», προειδοποιώντας πως αν το Ιράν συνεχίσει να «σκοτώνει τον λαό του», θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης έχει θέσει το Ισραήλ σε κατάσταση συναγερμού.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, απείλησε ότι σε περίπτωση επίθεσης, αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι, με το ιρανικό κοινοβούλιο να αντηχεί συνθήματα «Θάνατος στην Αμερική».

Iranians deserve our voice.

FREE IRAN pic.twitter.com/HuDL2h4mly — Hen Mazzig (@HenMazzig) January 11, 2026

«Έτοιμοι να ακούσουμε τον λαό»

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις διαδηλώσεις, κάνοντας λόγο για «τρομοκράτες που υποκινούνται από ξένες δυνάμεις». Ωστόσο, δήλωσε πως η κυβέρνηση είναι «έτοιμη να ακούσει τον λαό» και να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα που πυροδότησαν τις κινητοποιήσεις – δηλώσεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον αυξανόμενο αριθμό νεκρών στους δρόμους.

Με εκατοντάδες επιβεβαιωμένους νεκρούς και εκατοντάδες ακόμη υπό διερεύνηση, οι διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν πλέον μετατραπεί σε σύμβολο αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ κράτους και κοινωνίας, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύρραξης.