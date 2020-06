Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Ελληνοαμερικανός αστυνομικός Shayk Mikalonis ο οποίος δέχτηκε σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στη διάρκεια διαδήλωσης για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στο Λας Βέγκας.

Ο 29χρονος Shayk Mikalonis τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Δευτέρας (02.06.2020) σε περιοχή του Λας Βέγκας, το οποίο, επίσης, συγκλονίζεται από διαδηλώσεις για τον Τζορτζ Φλόιντ, τον 46χρονο Αφροαμερικανό που δολοφονήθηκε από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη.

Σύμφωνα με το δίκτυο Fox, ως ύποπτος για την επίθεση στον Ελληνοαμερικανό Mikalonis συνελήφθη και ανακρίνεται ένας 20χρονος.

I know there are peaceful protests. I know there are good people in police force. But there are people who do not represent the movement and those who do not protect and serve. Hold those who cause havoc and hurt lives!#BlackLivesMattter #DavidMcAtee #ShayKMikalonis #DavidDorn pic.twitter.com/evb850L2FF — Dennis John Lee (@DJLee317) June 3, 2020

Yes the police should be held accountable for Mr Floyd’s death. But I bet this Las Vegas policeman didn’t think he was going to be shot in the head when he left for work either. How about a piece on this officer? https://t.co/9TvEOxqznT — Gary Just (@GaryJust67) June 3, 2020

MUGSHOT of man who shot 29 year old Las Vegas policeman Shay Mikalonis in the back of the head during Monday night/Tuesday morning rioting. News reports that Officer Mikalonis is on life support. This happened in early morning hours. Why no curfew in Las Vegas? Peaceful protest? pic.twitter.com/H7UCLnv6w0 — 🇺🇸Tammy MAGA 🇺🇸 (@tammy_maga) June 3, 2020

Ο νεαρός Ελληνοαμερικανός αστυνομικός νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σε κρίσιμη κατάσταση.

Καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να προβούν σε συλλήψεις, ένοπλος που στεκόταν στην άλλη άκρη του δρόμου, τράβηξε τη σκανδάλη και τραυμάτισε σοβαρά τον Shayk Mikalonis.

Το απόγευμα της Τετάρτης (03.06.2020), νοσηλευόταν σε κωματώδη κατάσταση και η αναπνοή του υποστηριζόταν μηχανικά.

πηγή: Foxnews.com