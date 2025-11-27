Χαβάη: Η εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα – Η λάβα εκτοξεύτηκε πάνω από 120 μέτρα

Μία ακόμη εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα έγινε στη Χαβάη, μεγέυοντας, τουρίστες και ντόπιους με έναν πίδακα λάβας που έφτασε τα 122 μέτρα.

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, «ξύπνησε» και πάλι μετά από έναν περίπου χρόνο με την λάβα να χαρίζει εντυπωσιακές εικόνες μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων Χαβάης, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (U.S. Geological Survey).

Είναι η 37η φορά που το ηφαίστειο Κιλαουέα εκτοξεύει λάβα από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ξεκίνησε η τρέχουσα περίοδος ηφαιστειακής δραστηριότητας και όπως φαίνεται χαρίζει μόνο εντυπωσιακές εικόνες, καθώς δεν βρίσκεται κανένας οικοσμός σε κίνδυνο.

Kīlauea’s eruption with lava fountains up to 400 feet high. pic.twitter.com/svFIJtwlxU — Happy Content Hub (@HappyContentHub) November 27, 2025

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πίδακες λάβας του Κιλαουέα έχουν φτάσει σε ύψη αντίστοιχα με ουρανοξύστες.

Um dos vulcões mais ativos do mundo, o Kilauea, no Havai, voltou a expelir lava nos últimos dias e mantém-se em erupção. É a 37.ª vez que isto acontece, desde que entrou em erupção em dezembro do ano passado.



Saiba mais em: https://t.co/jH6ayeM1Kl pic.twitter.com/tG1TPXpTms — SIC Notícias (@SICNoticias) November 27, 2025

Hawaiʻi Hit by Strong Earthquake Followed by Volcanic Eruption

A powerful quake struck near the Kīlauea region, triggering fresh volcanic activity and lava outflows. Emergency teams are on alert across the Big Island.#Hawaii #earthquake #eruption #volcanoeruption #lava pic.twitter.com/fGHVRR1fqA — Green Panther (@smartyrajesh513) November 27, 2025

Το Κιλαουέα βρίσκεται στο νησί της Χαβάης, το μεγαλύτερο του αρχιπελάγους. Απέχει περίπου 322 χιλιόμετρα νότια από τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, τη Χονολουλού, που βρίσκεται στο νησί Οάχου.

Είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και ένα από τα έξι ενεργά ηφαίστεια της Χαβάης.