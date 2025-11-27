Κόσμος

Χαβάη: Η εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα – Η λάβα εκτοξεύτηκε πάνω από 120 μέτρα

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο
Ηφαίστειο Κιλαουέα στην Χαβάη / X

Μία ακόμη εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα έγινε στη Χαβάη, μεγέυοντας, τουρίστες και ντόπιους με έναν πίδακα λάβας που έφτασε τα 122 μέτρα.

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, «ξύπνησε» και πάλι μετά από έναν περίπου χρόνο με την λάβα να χαρίζει εντυπωσιακές εικόνες μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων Χαβάης, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (U.S. Geological Survey).

Είναι η 37η φορά που το ηφαίστειο Κιλαουέα εκτοξεύει λάβα από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ξεκίνησε η τρέχουσα περίοδος ηφαιστειακής δραστηριότητας και όπως φαίνεται χαρίζει μόνο εντυπωσιακές εικόνες, καθώς δεν βρίσκεται κανένας οικοσμός σε κίνδυνο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πίδακες λάβας του Κιλαουέα έχουν φτάσει σε ύψη αντίστοιχα με ουρανοξύστες.

 

Το Κιλαουέα βρίσκεται στο νησί της Χαβάης, το μεγαλύτερο του αρχιπελάγους. Απέχει περίπου 322 χιλιόμετρα νότια από τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, τη Χονολουλού, που βρίσκεται στο νησί Οάχου.

Είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και ένα από τα έξι ενεργά ηφαίστεια της Χαβάης.

