Χαβάη: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο Κιλαουέα – Εντυπωσιακοί πίδακες λάβας «καταπίνουν» κάμερα που κατέγραφε την έκρηξη

Μία θεαματική έκρηξη ηφαιστείου καταγράφηκε το Σάββατο (7/12/2025), αφού εντυπωσιακοί πίδακες φρέσκιας λάβας εκτοξεύτηκαν από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της διαρκούς ηφαιστειακής δραστηριότητας σε ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου.

Βίντεο καταγράφουν το εντυπωσιακό αυτό φυσικό φαινόμενο, με μία κάμερα να γίνεται «μια χαψιά» από την λάβα που εκτοξεύτηκε από το ηφαίστειο στη Χαβάη.

«Συνεχείς πίδακες λάβας ύψους περίπου 15-30 μέτρων εκρήγνυνται αυτή τη στιγμή από το βόρειο άνοιγμα», ανέφερε το Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS), σημειώνοντας ότι «το ύψος των στηλών αυξάνεται ραγδαία».

Το νέο επεισόδιο της συνεχιζόμενης έκρηξης, το 38ο κύμα λιωμένου πετρώματος και αερίων που αναβλύζει από τα βάθη της γης, ξεκίνησε στις 8:45 π.μ. τοπική ώρα (18:45 GMT), σύμφωνα με την USGS.

Η δραστηριότητα αυτή εμφανίζεται διακοπτόμενα από την έναρξη της έκρηξης στις 23 Δεκεμβρίου 2024 και συνήθως διαρκεί «μία ημέρα ή και λιγότερο».

In case you ever wondered what it would be liked to be engulfed in a lava fountain…



This video was recorded by the V3 camera, located on the south rim of Halema‘uma‘u crater at the summit of Kīlauea volcano on the Island of Hawai‘i. The camera, located in a hazardous closed… pic.twitter.com/7coXye39AK — USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) December 6, 2025

Όλες οι εκρηκτικές διεργασίες «παραμένουν περιορισμένες στον κρατήρα Χαλεμάουμα, εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης», αναφέρει η Υπηρεσία, ενώ δεν αναμένονται επιπτώσεις σε τοπικά αεροδρόμια από αέρια ή τέφρα.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για υψηλά επίπεδα ηφαιστειακών αερίων, αλλά και για το φαινόμενο της λεγόμενης «τρίχας της Πελέ», λεπτά νήματα ηφαιστειακού γυαλιού που «συχνά παράγονται από πίδακες λάβας» και «μπορούν να μεταφερθούν πάνω από 10 μίλια (15 χιλιόμετρα) από το σημείο της έκρηξης».

Here are some other views of Kīlauea summit eruption lava fountaining episode 38 in Halema‘uma‘u crater on the Island of Hawai‘i, and answers to some of your questions about this activity.



This eruptive episode began from the north vent at about 8:45 am HST this morning,… pic.twitter.com/MjhcX93MLg — USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) December 6, 2025

Τα θερμά, γυαλιστερά θραύσματα ηφαιστειακού υλικού «μπορεί να πέσουν στο έδαφος σε ακτίνα 1-3 χιλιομέτρων από τα σημεία εκτόξευσης».

Το Κιλαουέα παραμένει εξαιρετικά ενεργό από το 1983, παρουσιάζοντας συχνά εκρήξεις.

What an epic episode this has been so far! Still spectacular #Kilauea pic.twitter.com/QXh9pGIkTT — Volcaholic (@volcaholic1) December 6, 2025

Είναι ένα από τα έξι ενεργά ηφαίστεια των νησιών της Χαβάης, στα οποία περιλαμβάνεται και το Μάουνα Λόα, το μεγαλύτερο ηφαίστειο του κόσμου.

Whoahhhhhh, damn! Kilauea



She melted the other camera!! pic.twitter.com/6V60rfiBEf — Volcaholic (@volcaholic1) December 6, 2025

Παρότι μικρότερο από το γειτονικό Μάουνα Λόα, το Κιλαουέα είναι πολύ πιο δραστήριο και αποτελεί εντυπωσιακό θέαμα για τους τουρίστες που το παρακολουθούν από ελικόπτερα, θαυμάζοντας τα «καυτά» θεάματά του.