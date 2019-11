Χένρι Καβίλ: Η κάπα του Superman είναι ακόμα δική μου – Τίποτα δεν έχει τελειώσει

Η υπόθεση Superman δεν έχει κλείσει ακόμα. Ή τουλάχιστον έτσι λέει ο Χένρι Καβίλ, ο οποίος υποδύθηκε τον υπερήρωα το 2013 στην ταινία «Man of Steel», το 2016 το «Batman vs Superman: Dawn of Justice» και πιο πρόσφατα το 2017 στην ταινία «Justice League».