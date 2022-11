Οι Ουκρανοί πανηγύρισαν όλη τη νύχτα την νίκη τους επί των Ρώσων στην Χερσώνα, μετά την ανακατάληψη της πόλης από τον ουκρανικό στρατό.

Όπως μετέδωσαν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο ρωσικός στρατός υποχώρησε άτακτα, με τις απώλειές του στη Χερσώνα να είναι μεγάλες. Κατά την υποχώρησή του όμως προχώρησε σε δολιοφθορές, προφανώς στην προσπάθειά του να ανακόψει την προέλαση των Ουκρανών.

Ανάμεσα στις δολιοφθορές αυτές ήταν και η ανατίναξη μέρους της στρατηγικής σημασίας γέφυρας Αντονόφσκι (ή Αντονίφσκι) που συνδέει τις δύο όχθες του Δνείπερου ποταμού.

Φαίνεται όμως πως δεν έμειναν εκεί. Όπως ρωσικά κανάλια μετέδωσαν, οι Ρώσοι τίναξαν στον αέρα γέφυρα που βρίσκεται δίπλα στο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας της Κάκοβκα, κοντά στην Χερσώνα.

Ιδού και τα πλάνα από την έκρηξη:

Russian media published footage of huge explosion on the bridge over Kakhovka hydro power plant. Previously, Russia constantly accused Ukraine of shelling the hydro dam, but in the end decided to show it is still capable of blowing up civilian infrastructure. pic.twitter.com/Awo7HNbMwU

Όπως επισημαίνουν χρήστες των social media που γνωρίζουν την περιοχή, η έκρηξη ήταν ισχυρή, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να γκρεμίσει το υδροηλεκτρικό φράγμα που υπάρχει στην Κάκοβκα, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για ολόκληρη την περιοχή.

Παραμένει άγνωστο αν οι Ρώσοι επιθυμούσαν ή επιθυμούν την ανατίναξη του φράγματος, καθώς όχι μόνον θα πλημμύριζαν περιοχές που ακόμη κατέχουν οι ίδιο στην επαρχία της Χερσώνας, αλλά θα διακινδυνευόταν η υδροδότηση της Κριμαίας, που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους από το 2014.

The bridge explosion is Nova Kakhovka looks quite dramatic and it should concern us. Even when it is hard to bust a dam that kind of explosion can still cause a chain reaction were eventually the dam breaks. #NovaKakhovka #Ukraine #Kherson pic.twitter.com/ourmK5RodH