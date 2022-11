Οι πρώτες αναφορές για την υποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα δεν περιέχουν «καμένη γη». Το αντίθετο. Δείχνουν πως οι στρατιώτες της Ρωσίας προσπάθησαν με κάθε τρόπο, ακόμη και θυσιάζοντας της ζωή τους τελικά, να φύγουν από την πόλη της νότιας Ουκρανίας.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την απόφασή της να αποχωρήσει από τη Χερσώνα, τη μοναδική πρωτεύουσα περιφέρειας που είχε κατακτήσει από την ημέρα της εισβολής της στην Ουκρανία, την περασμένη Τετάρτη και η υποχώρηση ολοκληρώθηκε σήμερα (11.11.2022), με τους πολίτες να υποδέχονται τους Ουκρανούς στρατιώτες ως ήρωες και τις ουκρανικές σημαίες να κυματίζουν ξανά στα κτίρια.

Η Ρωσία απέσυρε τα στρατεύματά της στην άλλη όχθη του Δνείπερου, αναγκαζόμενη να εγκαταλείψει τη στρατηγικής σημασίας πόλη της νότιας Ουκρανία.

Ο Σέρχι Χλαν, βουλευτής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Χερσώνας, συγκλόνισε καθώς περιέγραψε την τύχη πολλών Ρώσων στρατιωτών. Πολλοί απ’ αυτούς, είπε, πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τη Χερσώνα, ενώ άλλοι άλλαξαν τη στρατιωτική τους στολή με πολιτικά ρούχα και προσπαθούν να κρυφτούν.

Η πόλη είναι πλέον στο σύνολό της υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων. Ο ίδιος συμβούλεψε τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους ενώ διεξάγονται έρευνες για να εντοπιστούν Ρώσοι στρατιώτες που πιθανόν έχουν μείνει πίσω.

❗️Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine: #Kherson returned under the control of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/zItcoTksOF — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022

Νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι είχε ολοκληρώσει την απόσυρση των στρατευμάτων του από τη δυτική όχθη του Δνείπερου, όπου βρίσκεται η Χερσώνα, μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της υποχώρησης από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με το υπουργείο δεν υπάρχει ούτε ίχνος από στρατιωτικό εξοπλισμό ή στρατιώτης που να έχει μείνει στη δυτική πλευρά του ποταμού, που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα της περιοχής, τη Χερσώνα, και δεν υπήρξαν απώλειες προσωπικού ή εξοπλισμού κατά την αποχώρηση.

Φιλορώσοι μπλόγκερ που μεταδίδουν εξελίξεις σχετικές με τον πόλεμο ανέφεραν αργά χθες, ότι οι ρωσικές δυνάμεις που διασχίζουν τον ποταμό δέχονται σφοδρά πυρά από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρεζνίκοφ δήλωσε χθες στο Reuters ότι η Ρωσία θα χρειαστεί τουλάχιστον μία εβδομάδα για να αποχωρήσει από τη Χερσώνα. Εκτίμησε ότι η Ρωσία είχε ακόμα 40.000 στρατιώτες στην περιοχή και δήλωσε ότι στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών δείχνουν ότι οι δυνάμεις της παραμένουν μέσα στην πόλη και γύρω απ’ αυτή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε μήνυμα που απηύθυνε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν απελευθερώσει 14 οικισμούς καθώς προέλασαν στον νότο, γεγονός που υποδηλώνει μια από τις ταχύτερες και πιο δραματικές αλλαγές στον έλεγχο περιοχών στους σχεδόν εννέα μήνες του πολέμου.

Οι Ουκρανοί στρατιώτες γίνονται δεκτοί ως ήρωες..

Another video from #Kherson where local residents meet their liberators. pic.twitter.com/87fM9dYfAk — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022

⚡️⚡️ Residents of #Kherson meet the fighters of the Armed Forces of #Ukraine in the city center and chanting: "AFU!". pic.twitter.com/vsw0tLXshH — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022

The #AFU reported about the liberation of dozens of villages in the Kherson region. In #Kherson itself, residents took to the streets with Ukrainian flags.



Ukrainian media publish a video in which city residents meet a column of soldiers of the Armed Forces of #Ukraine.

💙💛 pic.twitter.com/YqPax2xhj0 — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022

Λεηλασίες, κλοπές και δολοφονίες

Δεν υπήρχε κανένα σημάδι ρωσικών δυνάμεων όταν το Reuters έφθασε στο Μπλαχοντάτνε, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων βόρεια της Χερσώνας. Χωρικοί δήλωσαν ότι περίπου 100 Ρώσοι κρατούσαν το χωριό για οκτώ μήνες και καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής εισέβαλαν σε σπίτια, των οποίων οι κάτοικοι είχαν διαφύγει, και έκαναν λεηλασίες, κλέβοντας έπιπλα, τηλεοράσεις, σόμπες και ψυγεία.

Είχαν σκοτώσει έναν άνδρα που είχε πλησιάσει πολύ κοντά στα χαρακώματά τους και αιχμαλώτισαν δύο άλλους άνδρες και μια νεαρή γυναίκα, των οποίων η τύχη μένει άγνωστη. Οι Ρώσοι αποχώρησαν με φορτηγά χωρίς μάχες το βράδυ της Τετάρτης και τα ουκρανικά στρατεύματα ήρθαν χθες, Πέμπτη, δήλωσαν κάτοικοι της περιοχής.

Ο Γιάροσλαβ Γιανούσεβιτς, ο Ουκρανός κυβερνήτης της Χερσώνας, ανέβασε στο Telegram βίντεο με στρατιώτες από την 59η μηχανοκίνητη ταξιαρχία που διέσχιζαν το απελευθερωμένο χωριό Μπλαχοντάτνε, κρατώντας ουκρανικές σημαίες.

Στο κοντινό χωριό Πόσαντ Ποκρόφσκι, διαλυμένα κτίρια και ένα κατεστραμμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο προς τη Χερσώνα σηματοδοτούν ότι εκεί βρισκόταν προηγουμένως η πρώτη γραμμή του μετώπου. Μια ουκρανική σημαία κυμάτιζε σε μια στάση λεωφορείου, γεμάτη με τρύπες από σφαίρες.

The Ukrainian flag was hung over the building of the National Police of the #Kherson region. pic.twitter.com/C1B1TBTsvF — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022

Σπίτια και κτίρια και στις δύο πλευρές του δρόμου είχαν χτυπηθεί από πυρά ενώ σπασμένα κλαδιά κρέμονταν από κορμούς δέντρων που βρίσκονται δίπλα στον αυτοκινητόδρομο. Ουκρανοί στρατιώτες είχαν στήσει σημεία ελέγχου, χαιρετώντας τα οχήματα του ουκρανικού στρατού που περνούσαν από το σημείο.

Εάν πράγματι βρίσκονται ακόμα Ρώσοι στρατιώτες στη δυτική όχθη του Δνείπερου, η Μόσχα θα πρέπει να βρει με ποιο τρόπον θα τους οδηγήσει σε ασφαλές σημείο, διαπλέοντας τον ποταμό και ενώ δέχονται πυρά από τους Ουκρανούς που προελαύνουν.

Η γέφυρα Αντονίφσκι που είχε ήδη καταστραφεί –το μοναδικό οδικό πέρασμα από τη Χερσώνα προς την υπό ρωσικό έλεγχο ανατολική όχθη του Δνείπερου– κατέρρευσε, όπως δήλωσαν κάτοικοι της περιοχής σύμφωνα με το ουκρανικό κρατικό δίκτυο ενημέρωσης. Η εξέλιξη αυτή θα δυσκολέψει τα ρωσικά στρατεύματα που προσπαθούν να διαφύγουν ενώ θα ανακόψει την πορεία των Ουκρανών στρατιωτών που θέλουν να τους ακολουθήσουν στην αντίπερα όχθη.

Είναι η τρίτη μεγάλη ρωσική υποχώρηση στον πόλεμο στην Ουκρανία και η πρώτη που αφορά την εγκατάλειψη μια τόσο μεγάλης κατεχόμενης πόλης. Οι δυνάμεις της Μόσχας εκδιώχτηκαν τον Μάρτιο από τα προάστια του Κιέβου και από την βορειοανατολική περιοχή του Χαρκόβου τον Σεπτέμβριο.

Η επαρχία της Χερσώνας είναι μία από τις τέσσερις που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι προσάρτησε από την Ουκρανία στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η απώλεια της πρωτεύουσας της επαρχίας φαίνεται πως θα δώσει τέλος στα όνειρα που έτρεφαν κάποιοι Ρώσοι για να καταλάβουν ολόκληρη την ακτή της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, παρόλο που ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι το καθεστώς της προσαρτηθείσας περιοχής παραμένει αμετάβλητο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ