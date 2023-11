Σχεδόν πριν ένα χρόνο ο ρωσικό στρατός υποχωρούσε άτακτα από την Χερσώνα και τη δυτική όχθη του Δνείπερου ποταμού.

Ωστόσο φαίνεται πως η υποχώρηση από τη Χερσώνα «στοίχισε» στη Ρωσία, με τον ρωσικό στρατό να βομβαρδίζει αδιακρίτως την περιοχή, πλήττοντας ακόμη και μη στρατιωτικούς στόχους, όπως νοσοκομεία ή ιδιωτικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους.

Σήμερα Δευτέρα, 13.11.2023, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος δύο μηνών, τραυματίστηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Ο Προκούντιν ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν βομβαρδίστηκαν κεντρικές συνοικίες της πόλης.

Σε άλλη ανάρτηση ο κυβερνήτης ανέφερε ότι ένα νοσοκομείο της πόλης βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους και νωρίτερα ένα αυτοκίνητο δέχτηκε πυρά στα προάστια της Χερσώνας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν ένα μωρό δύο μηνών και η μητέρα του.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό με το μωρό, η σύζυγος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανήρτησε ένα βίντεο, γράφοντας στην περιγραφή του:

«Ένα μωρό δύο μηνών αιμόφυρτο — ακόμη μια συνέπεια του βομβαρδισμού της Χερσώνας. Η μητέρα του μωρού είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτό συμβαίνει στις πόλεις μας καθημερινά λόγω των βάναυσων επιθέσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θέλουμε να το σταματήσουμε. Τα παιδιά πρέπει να βλέπουν το χαμόγελο των οικογενειών τους, όχι τους θαλάμους του νοσοκομείου».

