Η σιιτική ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε σήμερα ότι τέσσερις μαχητές της σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας σε εννέα τον αριθμό των μελών του κινήματος που έχουν σκοτωθεί από την κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα με το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι σκότωσε τέσσερις επιτιθέμενους που αποπειράθηκαν να διεισδύσουν στη χώρα από τον Λίβανο, χωρίς πάντως να αναφερθεί σε μέλη της Χεζμπολάχ.

Στην ανακοίνωσή του, ο στρατός τόνισε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες «εντόπισαν μια ομάδα τρομοκρατών που αποπειράθηκε να διεισδύσει μέσω του φράκτη ασφαλείας από τον Λίβανο και να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό», προσθέτοντας ότι «τέσσερις τρομοκράτες» σκοτώθηκαν.

Δύο έφεδροι του ισραηλινού στρατού και ένας Ισραηλινός πολίτης τραυματίστηκαν σε μια από τις επιθέσεις, ανέφερε ο στρατός.

The Israeli military said that it had killed four people as they tried to enter Israel via Lebanon on Tuesday.



Hezbollah said four of the group’s fighters have been killed in Israeli bombardment in southern Lebanon, Al Mayadeen TV reported.



More updates here:… pic.twitter.com/pl89o41d0m