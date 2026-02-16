Συμβαίνει τώρα:
Χίλαρι Κλίντον κατά Ντόναλντ Τραμπ από το Μόναχο: «Ντροπιαστική η στάση για την Ουκρανία, πρόδωσε τη Δύση»

«Νομίζω ότι η προσπάθεια που καταβάλλουν ο Πούτιν και ο Τραμπ να κερδοσκοπήσουν πάνω στη δυστυχία και τον θάνατο του ουκρανικού λαού είναι ένα ιστορικό λάθος»
Χίλαρι και Μπιλ Κλίντον
Χίλαρι και Μπιλ Κλίντον / SHAWN THEW/POOL / Pool via REUTERS / File Photo

Δριμεία επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την εξωτερική πολιτική για την Ουκρανία άσκησε από το βήμα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, χαρακτηρίζοντας «ντροπιαστική» τη στάση του αμερικανού προέδρου ενώ καταδίκασε τις προσπάθειες να εξαναγκαστεί η Ουκρανία σε συμφωνία παράδοσης με τον Πούτιν.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «πρόδωσε τη Δύση» με την «ντροπιαστική» στάση του απέναντι στην Ουκρανία και είπε ακόμα ότι ο Τραμπ είτε δεν καταλαβαίνει είτε αγνοεί τα δεινά των Ουκρανών που αγωνίζονται για τη δημοκρατία, την ελευθερία και τον πολιτισμό.

«Θεωρώ ότι η στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία είναι ντροπιαστική. Πιστεύω ότι η προσπάθεια να εξαναγκαστεί η Ουκρανία σε μια συμφωνία παράδοσης στον Πούτιν είναι αισχρή. Νομίζω ότι η προσπάθεια που καταβάλλουν ο Πούτιν και ο Τραμπ να κερδοσκοπήσουν πάνω στη δυστυχία και τον θάνατο του ουκρανικού λαού είναι ένα ιστορικό λάθος και διεφθαρμένη στον ύψιστο βαθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Χίλαρι Κλίντον.

Συνεχίζοντας, η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σημείωσε: «Πιστεύω ότι η Ουκρανία μάχεται για τη δική μας δημοκρατία και τις δικές μας αξίες περί ελευθερίας και πολιτισμού στην πρώτη γραμμή, χάνοντας χιλιάδες ανθρώπους και βλέποντας τη χώρα της να καταστρέφεται από τη μανία ενός ανθρώπου να την ελέγξει, και νομίζω ότι ο Τραμπ είτε δεν καταλαβαίνει είτε ποσώς τον ενδιαφέρει αυτός ο πόνος».

Εντείνοντας την επίθεσή της στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, η Χίλαρι Κλίντον τόνισε ότι «έχει προδώσει τη Δύση. Έχει προδώσει τις ανθρώπινες αξίες. Έχει προδώσει τον Χάρτη του ΝΑΤΟ, τη Χάρτα του Ατλαντικού, την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

