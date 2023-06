Μυστήριο περιβάλλει τους λόγους για τους οποίους 3.500 θαλάσσια πουλιά βρέθηκαν νεκρά από τις 26 Μαΐου στις ακτές της βόρειας Χιλής, με τις Αρχές να αποκλείουν το ενδεχόμενο της γρίπης των πτηνών και να ερευνούν τους πιθανούς λόγους.

Περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια του Σαντιάγο, της πρωτεύουσας της Χιλής, βρέθηκαν εκατοντάδες πτώματα πουλιών κορμοράνων Guanay σε παραλίες του Κοκίμπο, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια του Σαντιάγο, από μέλη της υπηρεσίας Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, μερικά μέτρα μακριά από ξενοδοχεία, εστιατόρια και καζίνο της περιοχής.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που ανακοινώθηκαν χθες απέκλεισαν το ενδεχόμενο να πρόκειται για γρίπη των πτηνών, σύμφωνα με τον διευθυντή της υπηρεσίας Χόρχε Μαούτς. Ωστόσο δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί τα αίτια του μαζικού θανάτου των πτηνών.

«Συμβαίνει κάτι στη θάλασσα» που σκοτώνει αυτά τα πουλιά, τα οποία βουτούν στον ωκεανό για να βρουν τροφή, εξήγησε ο ίδιος.

Hundreds of dead birds washed up along Changa Beach in northern Chile’s Coquimbo province. Local authorities sent samples of the birds to a laboratory in Santiago to determine whether they died of a massive bird flu contagion pic.twitter.com/xkCi5VJcx8