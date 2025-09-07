Κόσμος

Χιλιάδες πιστοί στο Βατικανό: Σήμερα αγιοποιείται ο 15χρονος «influencer του Θεού» Κάρλο Ακούτις

Η αγιοποίησή του είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο αλλά αναβλήθηκε μετά το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου
Βατικανό
REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Πλήθος κόσμο συρρέει στο Βατικανό, για την αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού», Κάρλο Ακούτις, που γίνεται ο πρώτος Άγιος της χιλιετίας. 

Χιλιάδες πιστοί θέλησαν να παρακολουθήσουν από κοντά την τελετή με τον πάπα Λέοντα, στο Βατικανό, για τον νεαρό Κάρλο Ακούτις που πριν γίνει Άγιος, δημιούργησε ιστοσελίδες που τεκμηριώνουν «θαύματα» ως μέσο διάδοσης της καθολικής διδασκαλίας.

Εκτιμάται ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πιστοί θέλησαν να προσκυνήσουν στην ιταλική πόλη της Ασίζης, τη σορό του Κάρλο, που είναι συντηρημένη σε κερί.

REUTERS
REUTERS / Remo Casilli

Επίσης, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η αγιοποίηση του Κάρλο Ακούτις, κόσμος συρρέει στην εκκλησία Our Lady of Dolours στο Λονδίνο, όπως αναφέρει το BBC καθώς, στο πίσω μέρος της, βρίσκεται η κολυμπήθρα όπου βαπτίστηκε το 1991 ο «influencer του Θεού».

Δίπλα στην εκκλησία, ένα παλιό εξομολογητήριο έχει μετατραπεί σε ιερό αφιερωμένο στον Κάρλο και σε αυτό, μια θήκη περιέχει μια τρίχα του 15χρονου.

REUTERS
REUTERS / Matteo Minnella

«Η οικογένειά του ασχολούταν με τα οικονομικά και εργάζονταν προσωρινά στο Λονδίνο», λέει ο Paul Addison, μοναχός της εκκλησίας. «Αν και δεν πήγαιναν συχνά στην εκκλησία, αποφάσισαν να έρθουν και να ζητήσουν να βαπτίσουν το παιδί. Έτσι, ο Κάρλο ήταν μια λάμψη, μια πολύ μεγάλη λάμψη, στη ζωή της ενοριακής κοινότητας», συμπληρώνει.

Δείτε live εικόνα από το Βατικανό:

Η ιστορία του 15χρονου που γίνεται Άγιος

Ο Κάρλο ήταν ακόμα μωρό όταν οι γονείς του επέστρεψαν στην πατρίδα τους, την Ιταλία. Μέχρι τα 7 χρόνια του ζούσε όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του. Λέγεται ότι αγαπούσε την τεχνολογία και απολάμβανε να παίζει βιντεοπαιχνίδια. 

Τότε, έλαβε για πρώτη φορά τη θεία κοινωνία. Άρχισε να παθιάζεται με τη θεία λειτουργία και τα Ευχαριστιακά θαύματα, δηλαδή τα θαύματα που σχετίζονται με την παρουσία του Χριστού στην Ευχαριστία.

Ως έφηβος δημιούργησε έναν ιστότοπο στον οποίο καταγράφονταν θαύματα και σιγά – σιγά, απέκτησε φανατικούς αναγνώστες από ολόκληρο τον κόσμο. 

Ο Κάρλο πέθανε από λευχαιμία σε ηλικία 15 ετών και από τότε, η μητέρα του, Αντωνία Σαλζάνο, επισκεπτόταν εκκλησίες σε όλο τον κόσμο για να υποστηρίξει την αγιοποίησή του. Έπρεπε να αποδειχθεί ότι ο γιος της είχε κάνει «θαύματα».

«Το πρώτο θαύμα το έκανε την ημέρα της κηδείας», είπε η μητέρα του Κάρλο. «Μια γυναίκα με καρκίνο του μαστού προσευχήθηκε για τον Κάρλο και έπρεπε να ξεκινήσει χημειοθεραπεία, αλλά ο καρκίνος εξαφανίστηκε εντελώς», εξήγησε.

Ο Πάπας Φραγκίσκος απέδωσε δύο θαύματα στον Κάρλο Ακούτις. Ο 15χρονος θα ανακηρυσσόταν Άγιος στις 27 Απριλίου ωστόσο ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου πέθανε και η αγιοποίηση γίνεται τώρα… 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κιμ Τζου Αε: Η μυστηριώδης διάδοχος της Βόρειας Κορέας – Φοράει γυαλιά ηλίου Gucci και ρολόγια Cartier
Η ηλικία της παραμένει άγνωστη και σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό για τη ζωή της, αλλά η Κιμ Τζου Ε, κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος
Κιμ Τζου Ε και Κιμ Γιονγκ Ουν
9
Τρεις νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί από ρωσική επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο
Από την επίθεση των Ρώσων που άρχισε με drones και ακολούθησαν βαλλιστικοί πύραυλοι ξέσπασε πυρκαγιά σε κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης, ενώ χτυπήθηκε και πολυκατοικία
Κτίριο που χτύπησαν Ρώσοι στο Κίεβο
Τα αίτια που προκάλεσαν την πολύνεκρη τραγωδία με το τελεφερίκ Gloria στην Λισαβόνα – Έσπασε καλώδιο, αναφέρει έκθεση
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο χειριστής του τελεφερίκ προσπάθησε να ενεργοποιήσει τα φρένα έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την εκτροχιασμό του βαγονιού
Τα συντρίμμια του τελεφερίκ Gloria 3
Newsit logo
Newsit logo