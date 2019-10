Χονγκ Κονγκ: Πυροβολούν στο ψαχνό διαδηλωτές

Όπως στο βίντεο ντοκουμέντο που θα δείτε παρακάτω με τον αστυνομικό να πυροβολεί σχεδόν εξ’ επαφής 18χρονο διαδηλωτή με πραγματικά πυρά στην διάρκεια νέων συγκρούσεων που ξέσπασαν σήμερα ανάμεσα στις δυνάμεις της τάξης και διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ. «Ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ με το όπλο του έπειτα από επίθεση που δέχθηκε και ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε στο στήθος σήμερα στην συνοικία Τσουέν Ουάν», δήλωσε στο AFP αστυνομική πηγή.

Hong Kong police fired at an 18-year-old boy less than one meter away. #HongKong pic.twitter.com/dLg4p1KC1m — ihgrmc77 (@Yeoona_) October 1, 2019

Ο διαδηλωτής που τραυματίστηκε έλαβε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες, προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Παρά την απαγόρευση των αρχών μικρές ομάδες διαδηλωτών είχαν συγκεντρωθεί σήμερα το απόγευμα σε 12 συνοικίες του ημιαυτόνομου αυτού εδάφους. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει το πλήθος των διαδηλωτών χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και σφαίρες καλυμμένες με καουτσούκ σε τουλάχιστον 4 συνοικίες.

Multiple rounds of tear gas fired into the crowd pic.twitter.com/4snxEGE2xz — Afifah Ariffin (@AfifahCNA) October 1, 2019

Η διοίκηση των νοσοκομείων του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, κατά τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της τάξης, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Σε αστυνομικό κλοιό βρισκόταν από νωρίς σήμερα το Χονγκ Κονγκ, με οδοφράγματα να έχουν στηθεί στο κέντρο της πόλης, τα καταστήματα να είναι κλειστά και μεγάλη παρουσία των δυνάμεων αντιμετώπισης των ταραχών στους δρόμους για να διασφαλιστεί ότι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες δεν θα επισκιάσουν τους σημερινούς εορτασμούς για την 70η επέτειο από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Protesters in Sham Shui Po still locked in a battle in front of the police station. pic.twitter.com/sd6zE7uQsj — Afifah Ariffin (@AfifahCNA) October 1, 2019

Ωστόσο οι διαδηλωτές, που βγαίνουν σχεδόν καθημερινά στους δρόμους από τον Ιούνιο, αψήφησαν την απαγόρευση των σημερινών κινητοποιήσεων από την αστυνομία, θέλοντας να εκμεταλλευθούν τους εορτασμούς για να εκφράσουν ακόμη πιο έντονα την αγανάκτησή τους προς τις κινεζικές αρχές, να καταγγείλουν τον περιορισμό των ελευθεριών τους και την παραβίαση της αρχής «Μία χώρα, δύο συστήματα».

Οι ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας είχαν καλέσει τον πληθυσμό του Χονγκ Κονγκ κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μια «ημέρα θλίψης».