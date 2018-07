Χωρισμός βόμβα! Τίτλοι τέλους μετά το πρώτο τους παιδί

Η Cheryl Ann Tweedy και ο Liam Payne προσπαθούσαν να εμφανίζονται ένα για να βάλουν τέλος στις φήμες χωρισμού. Προσπαθούσαν να δώσουν μια ευκαιρία στη σχέση τους μετά και την απόκτηση του πρώτου τους παιδιού Bear.

Η 35χρονη τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τον χωρισμό τους με ένα tweet το βράδυ της Κυριακής. Είχαν περάσει 24 ώρες από τα γενέθλιά της. «Είμαστε λυπημένοι να ανακοινώσουμε πως θα ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους. Ήταν μια δύσκολη απόφαση για εμάς. Εξακολουθούμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλο ως οικογένεια. Ο Bear είναι ο κόσμος μας και ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά του ενώ εξερευνούμε τον δρόμο μας μαζί».

We are sad to announce that we are going our separate ways. It’s been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together.

— Cheryl (@CherylOfficial) July 1, 2018