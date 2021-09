Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στηλίτευσε την εκτέλεση στην Υεμένη εννέα ανθρώπων από τους αντάρτες Χούθι.

Τους εννέα ανθρώπους είχαν καταδικάσει για τον φερόμενο ρόλο τους στη δολοφονία το 2018 κορυφαίου στελέχους του σιιτικού κινήματος.

Οι αντάρτες ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του βορρά της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, την οποία απέσπασαν από τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης το 2014.

Οι Χούθι, προσκείμενοι στο Ιράν, πολεμούν για τον έλεγχο της Υεμένης με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία που επενέβη στη σύρραξη στα τέλη του Μαρτίου του 2015, για να ανακόψει την προέλαση των σιιτών ανταρτών. Η σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια άλλους. Έχει προκαλέσει αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

«Ο Γενικός Γραμματέας» του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, «λυπάται βαθιά που οι Χούθι εκτέλεσαν χθες εννέα ανθρώπους, ένας εκ των οποίων φέρεται να ήταν ανήλικος όταν είχε συλληφθεί», τόνισε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ «καταδικάζει σθεναρά» τις εκτελέσεις αυτές, ενώ σημειώνει πως «δεν μοιάζουν να τηρήθηκαν οι διαδικαστικές εγγυήσεις μιας δίκαιης δίκης», πρόσθεσε.

Το αεροπορικό πλήγμα τον Απρίλιο του 2018 εναντίον του Σάλεχ αλ Σαμάντ είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακόμη έξι άνθρωποι στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά). Την ευθύνη για την επιδρομή ανέλαβε η Σαουδική Αραβία.

Οι άλλοι επτά καταδικασθέντες σε θάνατο – ανάμεσά τους φιγουράρουν ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, καθώς και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ – δικάστηκαν ερήμην.

Εικόνες από την εκτέλεση στη Σαναά μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από Υεμενίτες.

Watch this 17 year old boy breath his last breath.



Yemen’s terrorist movement is about to execute him after breaking his back.



Look at the gun. How do you feel?



This message is to all those on the left in Europe who can’t see that they have tacitly supported this terror. pic.twitter.com/jnA9C2sxTf