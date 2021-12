Σε νέους βομβαρδισμούς προχώρησε η στρατιωτική συμμαχία υπό την Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθι της Υεμένης, αυτή τη φορά πλήττοντας βασικές θέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Σανάας, της πρωτεύουσας της χώρας, που βρίσκεται στα χέρια των σιιτών ανταρτών μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Η συμμαχία προειδοποίησε το βράδυ της Δευτέρας (20.12.2021) τους εργαζόμενους σε διεθνείς και ανθρωπιστικούς οργανισμούς που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο της Υεμένης να φύγουν αμέσως καθώς θα λάμβανε «νόμιμα μέτρα» για να αντιμετωπίσει «την απειλή επιχειρησιακά», σύμφωνα με τη σαουδαραβική κρατική τηλεόραση.

Κατόπιν, το Ριάντ έκανε γνωστό ότι εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον «θεμιτών στρατιωτικών στόχων» στο αεροδρόμιο.

Saudi Arabia has bombed Sanaa international airport in Yemen in a move that is likely to dramatically escalate the conflict. #Yemen #Sanaa #Houthi https://t.co/z67YHp1o9r