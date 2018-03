Υπό κράτηση ο Νικολά Σαρκοζί!

Την είδηση για την κράτηση του Νικολά Σαρκοζί μετέδωσε το Reuters και φυσικά πήραν… σειρά κι άλλα διεθνή ΜΜΕ!

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας τέθηκε υπό κράτηση το πρωί της Τρίτης (20.03.2018) στο πλαίσιο της έρευνας για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007, όταν εξελέγη πρόεδρος.

Τότε, φέρεται να είχε πάρει χρήματα από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

JUST IN: Former French president Nicolas Sarkozy in police custody in investigation over campaign financing – court source pic.twitter.com/TU5mpNGq3d

