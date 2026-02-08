Τριγμοί στην Ντάουνινγκ Στριτ από το σκάνδαλο Επστάιν: Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Κιρ Στάρμερ

Τριγμούς στη Βρετανία προκαλεί η υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, εξαιτίας του σκανδάλου των σχέσεων ανάμεσα στον διαβόητο παιδόφιλο και τον Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον.

Η αποκάλυψη των σχέσεων μεταξύ του Πίτερ Μάντελσον και του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, συγκλονίζει τη Βρετανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλοί στην αντιπολίτευση, αλλά και στην κυβερνητική πλειοψηφία, ζητούσαν εδώ και ημέρες την αποχώρησή του, στο πλαίσιο της χωρίς προηγούμενο κρίσης στην οποία έχει βυθιστεί η κυβέρνηση του πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, εξαιτίας των πρόσφατων αποκαλύψεων που προέρχονται από τη δημοσιοποίηση εγγράφων του φακέλου Επστάιν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Κιρ Στάρμερ είχε διορίσει το Δεκέμβριο 2024 τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, μία θέση στρατηγικής σημασίας με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Όμως, τον έπαυσε από τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο 2025 μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων που φανέρωναν την έκταση των σχέσεών του με τον Επστάιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το 2019 σε αμερικανική φυλακή.

Η πολεμική επανήλθε με νέα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα και φαίνεται να δείχνουν ότι ο Μάντελσον είχε διαβιβάσει στον Επστάιν πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αγορές, κυρίως όταν ήταν υπουργός στην εργατική κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, μεταξύ του 2008 και του 2010.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία άρχισε έρευνα και σε δύο διευθύνσεις που είχαν σχέση με τον Πίτερ Μάντελσον.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Κιρ Στάρμερ, ο Μόργκαν Μακσουίνι, δεχόταν κατηγορίες επειδή είχε ασκήσει πίεση για να αναλάβει ο Μάντελσον τα καθήκοντα του πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κατόπιν ωρίμου σκέψεως, αποφάσισα να παραιτηθώ από την κυβέρνηση», ανακοίνωσε τελικά την Κυριακή, με γραπτή δήλωσή του προς τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο διορισμός του Πίτερ Μάντελσον ήταν ένα λάθος. (…) Όταν είχε ζητηθεί η γνώμη μου, είχα συμβουλεύσει τον πρωθυπουργό να προχωρήσει σ’ αυτό το διορισμό και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη γι’ αυτή τη συμβουλή», πρόσθεσε.

Το «δεξί χέρι» του Κιρ Στάρμερ

Στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μόργκαν Μακσουίνι θωρούνταν το δεξί χέρι και εξ απορρήτων σύμβουλος του Κιρ Στάρμερ, μαζί με τον οποίο είχε επαναφέρει στο κέντρο το Εργατικό Κόμμα μετά την αποχώρηση του αριστερού Τζέρεμι Κόρμπιν. Μία διαδρομή η οποία του είχε κοστίσει εχθρούς στις τάξεις των Εργατικών.

Ο 48χρονος Μακσουίνι, που μέχρι την ημέρα εκείνη δεν είχε μιλήσει ποτέ στα μέσα ενημέρωσης, διορίσθηκε προσωπάρχης του γραφείου του πρωθυπουργού τον Οκτώβριο 2024, μερικούς μήνες μετά την επιστροφή στην εξουσία του Εργατικού Κόμματος, την προεκλογική καμπάνια του οποίου είχε διευθύνει.

Θεωρούνταν επίσης στενός συνεργάτης του Πίτερ Μάντελσον, για τον οποίο είχε εργασθεί τη δεκαετία του 2000.

Ο Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» του στον Μόργκαν Μακσουίνι και χαιρέτισε τη «δέσμευσή του έναντι του Εργατικού Κόμματος και της χώρας».

Εξάλλου, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι άρχισε έρευνα για την αποκάλυψη των ΜΜΕ ότι καταβλήθηκε στον Πίτερ Μάντελσον αποζημίωση δεκάδων χιλιάδων λιρών μετά την αποχώρησή του από την πρεσβεία στην Ουάσινγκτον.

Ο Πίτερ Μάντελσον, από την πλευρά του, δεν αντέδρασε στις πιο πρόσφατες κατηγορίες εναντίον του.

Εκπρόσωπος του πρώην πρεσβευτή επανέλαβε απλώς στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως ο Μάντελσον μετανιώνει «και θα μετανιώνει μέχρι την τελευταία του πνοή για το ότι πίστεψε τα ψέματα του Επστάιν αναφορικά με τις εγκληματικές πράξεις του».

«Δεν ανακάλυψε την αλήθεια για τον Επστάιν παρά μετά τον θάνατό του το 2019. Λυπάται βαθιά για το γεγονός ότι γυναίκες και κορίτσια ανυπεράσπιστα και ευάλωτα δεν είχαν την προστασία που τους άξιζε», πρόσθεσε.