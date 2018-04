«Υποδύθηκε» τον δημοσιογράφο για να τους σκοτώσει – Ο ISIS πίσω από το μακελειό στην Καμπούλ – Εικόνες σοκ

Ο απολογισμός τραγικός. 25 νεκροί, περισσότεροι από 49 οι τραυματίες από τη διπλή επίθεση στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Πρώτα, στόχος έγινε η περιοχή κοντά στα γραφεία της αφγανικής υπηρεσίας πληροφοριών. Το σχέδιο του Ισλαμικού Κράτους για το λουτρό αίματος στην Καμπούλ, που ανέλαβε την ευθύνη, είχε και δεύτερο σκέλος.

Οι τζιχαντιστές ήξεραν ότι μετά την πρώτη έκρηξη, στην περιοχή θα έσπευσαν συνεργεία διεθνών πρακτορείων. Περίμεναν να στήσουν οι κάμεραμεν και οι φωτορεπόρτερ, να πάρουν θέσεις οι δημοσιογράφοι και τότε να χτυπήσουν. Ο δεύτερος βομβιστής διείσδυσε ανάμεσά τους κρατώντας μια κάμερα. Προσποιήθηκε το μέλος δημοσιογραφικού πρακτορείου. Και όταν όλοι κατέγραφαν τις εικόνες από την πρώτη έκρηξη, πυροδότησε τα εκρηκτικά.

Δείτε video σοκ λίγα λεπτά μετά την επίθεση

A double suicide attack in Afghanistan’s capital has killed 18 people, including seven journalists, and injured at least 41, authorities say. https://t.co/nmXbAOZEno pic.twitter.com/qsazGjIBqB — NBC News World (@NBCNewsWorld) April 30, 2018

Ανάμεσα στους νεκρούς από τη δεύτερη επίθεση ο επικεφαλής φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Σαχ Μάραϊ. Το θάνατό του επιβεβαίωσε το AFP μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter. Ο Μάραϊ ήταν πατέρας έξι παιδιών. Εργαζόταν για το AFP από το 1996 και κάλυψε για το Γαλλικό Πρακτορείο την αμερικανική επέμβαση στο Αφγανιστάν το 2001.

Τραυματίας από την επίθεση κι ένας φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters. Οι αφγανικές αρχές εκφράζουν φόβους πως ο απολογισμός των επιθέσεων θα αυξηθεί.

Η πρώτη επίθεση στην Καμπούλ

Το πρώτο χτύπημα του Ισλαμικού Κράτους στην Καμπούλ έγινε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (30.04.2018) στη συνοικία Σας Νταράκ κοντά στα γραφεία της αφγανικής υπηρεσίας πληροφοριών (NDS). Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών του Αφγανιστάν, όλα τα θύματα της πρώτης επίθεσης, είναι πολίτες.

Ένας καμικάζι που κυκλοφορούσε με μοτοσικλέτα ανατινάχθηκε μπροστά σε (χώρο όπου γινόταν) μάθημα αγγλικών στον τομέα Σας Νταράκ. Η έδρα της υπηρεσίας πληροφοριών είχε γίνει στόχος επίθεσης βομβιστή-καμικάζι και τον Μάρτιο.

Ύπουλο χτύπημα

Λίγα λεπτά μετά, ακολούθησε μία δεύτερη έξω από το υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης και Εστίας την ώρα που άνθρωποι εισέρχονταν στο κτίριο. Η δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε δίπλα στους δημοσιογράφους που είχαν σπεύσει για να καλύψουν την πρώτη επίθεση.

Οι εικόνες από το σημείο είναι σοκαριστικές. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ



Σαχ Μαράι: Ο οδηγός που έγινε επικεφαλής φωτορεπόρτερ

Ο Σαχ Μαράι άρχισε να δουλεύει στο Γαλλικό Πρακτορείο το 1996, τη χρονιά που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία. Άρχισε να εργάζεται ως οδηγός. Είχε όμως τη συνήθεια να τραβά φωτογραφίες. Και κάλυψε ακόμη και την αμερικανική επέμβαση το 2001. Ένα χρόνο μετά, έγινε full time φωτογράφος και έφτασε μέχρι τη θέση του επικεφαλής των φωτορεπόρτερ.

«The bomber disguised himself as a journalist and detonated himself among the crowd.»

AFP chief photographer Shah Marai and three other journalists were among 21 killed in two suicide blasts in Kabul.

AFP’s latest on the unfolding situation in Kabul: https://t.co/CB4G0EzJdi pic.twitter.com/ViUAD1EE1c — AFP news agency (@AFP) April 30, 2018

Ήταν πατέρας έξι παιδιών. Πριν από λίγο καιρό είχε αποκτήσει το έκτο του παιδί, ένα κοριτσάκι. Η διευθύντρια διεθνών ειδήσεων του AFP, Μισέλ Λεριντόν εξέφρασε τη θλίψη της για το θάνατο του Μαράι. Μίλησε για έναν υπέροχο συνάδελφο, που πέρασε 15 χρόνια καταγράφοντας την τραγική σύγκρουση στο Αφγανιστάν. Εκθείασε τον τρόπο, τη δύναμη, το κουράγιο και τη γενναιοδωρία του και μίλησε για έναν φωτογράφο που κάλυψε τραυματικά γεγονότα με ευαισθησία και επαγγελματισμό. Εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των άλλων δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν στην επίθεση.

A statement from AFP Global News Director Michele Leridon on the death of Shah Marai, AFP’s chief photographer in Kabul (Part 1 of 2) pic.twitter.com/QwtLWUBzmm — AFP news agency (@AFP) April 30, 2018

A statement from AFP Global News Director Michele Leridon on the death of Shah Marai, AFP’s chief photographer in Kabul (Part 2 of 2) pic.twitter.com/LGPBayOE58 — AFP news agency (@AFP) April 30, 2018

Ως φόρο τιμής στη μνήμη του Σαχ Μαράι, το AFP ανέβασε στο twitter μια σειρά από φωτογραφίες του.